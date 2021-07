Het eerste experiment met een sprintrace in de Formule 1 vindt volgende week plaats tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Later in het seizoen vinden er nog twee proeven plaats: op Monza en op een nog bekend te maken circuit. Om de invoering van de sprintkwalificatie in goede banen te leiden, is het sportieve reglement van de F1 behoorlijk aangepast. De FIA, de F1 en de teams hebben daar in de afgelopen maanden allemaal hun steentje aan bijgedragen via een reeks besprekingen. De basis van het format stond al snel, maar het duurde even voordat details als parc fermé-beperkingen en wanneer straffen worden toegepast waren afgerond.

De definitieve set regels werd afgelopen week naar de World Motor Sport Council verzonden na een meeting met de teams in Oostenrijk. Vandaag (donderdag) zou de goedkeuring hiervoor moeten volgen. Er is in alle gesprekken tussen de betrokkenen veel werk gestoken in het opsporen en afdichten van mazen in het reglement, maar Masi erkent dat er in een later stadium mogelijk nog veranderingen nodig zijn. “Absoluut. Ik denk dat we onszelf in zekere zin heel gelukkig mogen prijzen dat er sinds het begin van het jaar een gezamenlijke aanpak is geweest”, verklaarde Masi na een vraag van Motorsport.com. “We hebben veel vergaderingen gehad waarbij de sportief directeuren van de teams, wijzelf van de FIA en natuurlijk de F1 aanwezig zijn geweest.“

“Daarbij hebben we gekeken naar het verfijnen van de regels, om het daarna een week met rust te laten en het vervolgens door iedereen te laten nalezen. Dan vindt iedereen kleine stukjes en beetjes. En om eerlijk te zijn is iedereen er zich goed van bewust dat er dingen kunnen opduiken waar niemand van ons aan gedacht heeft. Ook zijn we open minded dat we dit na het evenement graag intern gaan analyseren, om te zien wat goed werkte, wat niet werkte en welke andere gebieden verder verfijnd moeten worden”, vervolgt Masi. Hij sluit niet uit dat de regels na de eerste sprintrace op Silverstone nog aangepast worden. “Het is voor alle betrokkenen iets nieuws, vooral in de F1-omgeving. De reglementen zijn van oudsher gestructureerd in een heel specifiek format met een Grand Prix die plaatsvindt zonder sprintkwalificatie. Iedereen staat er dus vrij open in en heeft zelfs zondag nog gezegd dat we gewoon samen moeten werken en zien wat er naar voren komt.”