Ondanks dat Max Verstappen zondag profiteerde van het wegvallen van polesitter Charles Leclerc, spreekt Jan Lammers van een terechte overwinning voor de Nederlander. “Het was natuurlijk heel sneu voor Leclerc dat hij niet aan de start kon komen, maar sportief gezien was er toch wel een beetje sprake van gerechtigheid“, zegt hij tegen Motorsport.com. “Niet dat hij helemaal niet mee zou moeten doen en nul punten zou moeten scoren, maar Max was zaterdag gewoon onderweg naar pole en die kans werd hem ontnomen. Dus dat Max de race heeft gewonnen, was wel terecht. Want als Leclerc aan het einde van de kwalificatie geen problemen had gehad, had Max op pole gestaan.”

Dat Verstappen een ijzersterk weekend beleefde op een circuit waar hij nog niet eerder op het podium had gestaan en in het verleden moeilijke momenten heeft gekend, wordt door sommigen gezien als het ultieme bewijs dat Verstappen opnieuw gegroeid is als coureur. Lammers ziet dat niet zo. “Nee, ik denk dat Max zowel lichamelijk als anderszins wel redelijk uitgegroeid is”, merkt hij met een glimlach op. “Het blijft natuurlijk zo dat je nooit te oud bent om te leren. Maar wat Max nu doet, kon hij zes jaar geleden ook al. Dus in dat opzicht stond ik niet te kijken van wat hij afgelopen weekend liet zien.”

Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko zag Verstappen in Monaco ‘een ander niveau’ bereiken qua volwassenheid en denkt dat de zege een nieuwe boost kan zijn voor het vertrouwen waarmee de Nederlander achter het stuur van zijn auto zit. “Ik denk niet dat het Max ooit aan vertrouwen heeft ontbroken”, reageert Lammers, alvorens aan te geven dat het feit dat Verstappen nu aan de leiding gaat in het kampioenschap wel op een andere manier een positieve uitwerking kan hebben. “Ik denk wel dat het een stukje rust geeft. Hij hoeft even niet zo te pushen als voorheen. De druk ligt nu even bij Mercedes en Lewis Hamilton. Al is het nog zeker geen matchpoint. Daarvoor we hebben nog te veel races te gaan.”

Niettemin luidt de hamvraag of Verstappen ook aan het einde van het Formule 1-seizoen bovenaan kan staan in het kampioenschap. Gevraagd naar de titelkansen van Verstappen, antwoordt Lammers: “Die zijn best goed, natuurlijk. Ik zeg altijd dat je na Monaco pas een beetje een beeld hebt van de krachtsverhoudingen. Dan heb je een aantal verschillende circuits gehad en kun je er wat meer over zeggen. En dit ziet er gewoon goed uit. Maar het ene circuit zal het ene team beter liggen dan het andere, en vice versa. Er komt met andere woorden nog een hoop drama en euforie op ons af. Laten we voorlopig maar even genieten van de variatie die we aan de voorkant van het veld hebben. Het podium in Monaco met Carlos Sainz en Lando Norris was leuk om te zien. Ik weet niet of het ook een aankondiging is van een wisseling van de wacht, maar het zag er in elk geval wel mooi uit.”

Video: Historische zege Verstappen, Hamilton furieus in Monaco