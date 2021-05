Max Verstappen behaalde zondag een uiterst gecontroleerde zege in de straten van Monaco, nadat polesitter Charles Leclerc niet aan de start kon komen vanwege een probleem met zijn Ferrari. De Red Bull-coureur greep met zijn overwinning ook meteen de leiding in het kampioenschap, doordat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton na een moeizaam weekend slechts zevende werd in het prinsdom.

“Super, super, super!”, reageerde Marko bij het Duitse Sky. “We waren een beetje teleurgesteld na de kwalificatie. Volgens onze berekeningen zat Max er anderhalve tiende onder.” Verstappen leek op weg naar pole totdat Leclerc een rode vlag veroorzaakte door te crashen. De Limburger startte uiteindelijk dus alsnog vooraan doordat kort voor de race duidelijk werd dat er een probleem was met de aandrijfas van de Monegask.

“Het was een zenuwslopende race, omdat er maar geen einde aan leek te komen”, vervolgde Marko. “We hadden eigenlijk geen problemen, we hadden alles volledig onder controle. We waren constant aan het analyseren en wisten precies hoe het ervoor stond met de banden van Bottas en Sainz. We hielden rekening met alle mogelijke scenario’s. En ik moet zeggen dat onze andere coureurs, en dan vooral Perez, ook super hebben gereden. Zij maakten het nog moeilijker voor Mercedes. Gasly ook. Om Hamilton een hele race lang achter je te houden, is een bijzonder knappe prestatie. De beloning is dat we aan de leiding gaan in beide kampioenschappen. Dat is waar we op aan het mikken waren. Nu moeten we hard aan het werk om daar te blijven.”

Volgens Marko toont de zege in Monaco aan dat de Nederlander opnieuw is gegroeid. “Hij heeft zeker een ander niveau bereikt wat betreft volwassenheid”, meent hij. “We hielden hem alert met de brandstofmodus en dat soort zaken. Toen hij begon te vragen wie de snelste rondetijd in handen had en met welke tijd, hebben we hem meteen een halt toe geroepen en gezegd: 'Zet dat maar uit je hoofd!'” Marko denkt dat de overwinning van afgelopen weekend Verstappen nog steker zal maken. “Hij was hier nog niet op het podium geëindigd, ondanks dat we twee keer een auto hadden waarmee gewonnen kon worden. Dat heeft Ricciardo immers laten zien. Ik denk dat dit [resultaat] hem weer een nieuwe boost zal geven. Hij zal hierdoor met nog meer vertrouwen en nog meer controle in de auto zitten. Die zaken zijn voor de toekomst ook heel erg belangrijk.”

