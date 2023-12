Heeft Perez gepiekt in 2023? Lammers: "Te veel fouten voor gemaakt"

Max Verstappen domineerde de Formule 1 in 2023 met negentien overwinningen in 22 Grands Prix, waardoor hij zes races voor het einde al gekroond werd tot wereldkampioen. Teamgenoot Sergio Perez kwam na de sprintrace in Qatar op een onoverbrugbare achterstand te staan, ondanks dat hij in de openingsfase van het seizoen gelijke tred kon houden met de Nederlander. Met twee overwinningen en 285 WK-punten beleefde hij zijn beste seizoen tot dusver in de koningsklasse, maar tegelijkertijd presteerde hij met name in de kwalificaties te wisselvallig om echt aanspraak te maken op de wereldtitel.

Hoewel de statistieken laten zien dat Perez niet eerder zo goed presteerde in F1, betwijfelt Jan Lammers of de Mexicaan ook daadwerkelijk op de toppen van zijn kunnen heeft gepresteerd. "Dat denk ik niet. Daar heeft hij gewoon te veel fouten voor gemaakt. Max laat zien welke potentie er in die auto zit en als je dan niet eens de helft van de punten van je teamgenoot hebt behaald, dan mag je niet zeggen dat dit je beste seizoen is", zegt Lammers in een terugblik op het afgelopen F1-seizoen met Motorsport.com. "Statistisch is dat wel zo qua punten en resultaten, maar qua potentieel zeker niet."

Meer baat bij realistische doelstelling

Lammers denkt ook dat Perez veel meer uit zijn seizoen had kunnen halen als hij niet hardop had uitgesproken dat hij Verstappen wilde verslaan. "Als hij zichzelf een realistisch doel had gesteld, had hij veel en veel beter kunnen presteren. Als je iedere keer het jaar weer begint door te zeggen 'dit jaar kan ik Max verslaan', dan maak je het jezelf gewoon heel moeilijk. Mensen zien dat Perez een goede rijder is, maar net even wat minder dan Max. Iedereen ziet dat, behalve hijzelf. Dan denk ik bij mezelf dat teleurstellingen soms het gevolg zijn van een doelstelling die niet realistisch is geweest", stelt de winnaar van de 24 uur van Le Mans van 1988.

Als Perez had gezegd dat hij blij is met een referentie als Verstappen en dat hij trots zou zijn op iedere race die hij van de wereldkampioen zou winnen, dan had hij volgens Lammers ook veel meer sympathie gekregen dan uiteindelijk het geval was. "Dan gaan mensen ook hopen dat jij je potentieel haalt en noem maar op. Maar het is zo onnodig dat je gelijk zegt 'dit jaar denk ik dat ik wereldkampioen kan worden'. Het is ook niet realistisch, denk ik. Het is zo jammer dat hij daardoor gelijk al een weerstand creëert. Als hij gewoon de rol van underdog op zich had genomen...", oordeelt Lammers. "We weten allemaal gewoon dat Max zich de kaas niet zomaar van zijn brood laat eten, dus ga er gewoon realistisch in staan."

Goede dirigent Horner speelt sleutelrol in succes Red Bull

Uiteindelijk werd Perez tweede in de titelstrijd, waarmee hij de kroon op het seizoen van Red Bull Racing zette. De formatie had beide wereldtitels al in een vroeg stadium veiliggesteld, maar slaagde er door de coureur uit Guadalajara voor het eerst in om eerste en tweede te worden bij de rijders. Het succes van de in Milton Keynes gevestigde renstal is te danken aan het geheel van mensen dat samenwerkt, maar toch kan Lammers één sleutelfiguur aanwijzen: "Ik denk Christian Horner. Als je zijn cv en carrièreverloop ziet en als je ziet wat voor pragmatische en competitieve beslissingen hij heeft genomen om tot dit soort resultaten te komen, dan zie je dat dit niet uit de lucht komt vallen", stelt hij.

"Het is gewoon een kwestie van finetunen, leren van je ervaringen en het beter doen. Wat dat betreft heb ik ook veel vertrouwen in volgend jaar, want ik denk dat Horner echt wel een heel goede leider is", vervolgt Lammers, die ook ziet dat Horner enkele uitstekende figuren om zich heen heeft verzameld. "Hij heeft fantastische mensen om zich heen met Helmut Marko, Adrian Newey en een fantastisch team van individuele mensen, maar die verdienen allemaal wel een stukje sturing. Helmut Marko is natuurlijk een heel bijzondere vent en Max natuurlijk ook. Maar nog steeds blijft het een orkest waar een heel goede dirigent voor moet staan. Dat is hij absoluut."

