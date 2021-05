Na de Grand Prix van Spanje zijn buigende achtervleugels weer onderwerp van gesprek geworden. Toto Wolff en Lewis Hamilton merkten op dat de achtervleugel van Red Bull op hoge snelheid wel erg ver doorbuigt, al hebben Alpine, Alfa Romeo en Ferrari min of meer hetzelfde. De FIA heeft naar de zaak gekeken en geconcludeerd dat de huidige controles - met een gewicht in stilstand - niet meer voldoen. De autosportfederatie spreekt in een technische richtlijn van 'excessief buigen' en komt vanaf de Franse GP met strengere controles.

Het betekent dat Red Bull, net als de hierboven genoemde teams, de vleugel moet aanpassen. Dat is in essentie goed nieuws voor Mercedes, al denkt Wolff daar iets anders over. "Als de buigzame vleugels in Baku nog wel gebruikt mogen worden, dan gaan we zeker naar de stewards. Al helemaal vanwege het effect dat we daar van die vleugels verwachten", liet Wolff na de GP van Monaco optekenen. Eerder heeft hij al laten weten dat hij de tijdwinst voor Red Bull op vijf à zes tienden schat, hetgeen overigens is tegengesproken door Christian Horner.

Wolff is bereid om het spel hard te spelen, zo benadrukt hij nogmaals. "Als een gang naar de stewards niet genoeg blijkt, dan gaan we met deze zaak naar het International Court of Appeal van de FIA", vervolgt de Oostenrijker in gesprek met Sky Sports F1. "Ik denk dat de FIA voor het raceweekend in Baku voor duidelijkheid moet zorgen. Als ze dat niet doen, dan kan het wel eens heel rommelig worden..." Het kan extra rommelig worden doordat Red Bull al met een vergrootglas naar de voorvleugel van Mercedes kijkt. "Maar we hebben die voorvleugels al uitgebreid geanalyseerd. Onze voorvleugel buigt evenveel door als die van Red Bull", countert Wolff. "Dus dan kunnen we protest tegen elkaar aantekenen met die voorvleugels."

McLaren wil eveneens actie zien van de FIA

De Mercedes-teambaas staat niet alleen in zijn ongenoegen. Ook McLaren-collega Andreas Seidl wil sneller actie zien tegen de buigende vleugels. Suggesties dat hij zich zo hard voor deze zaak maakt omdat McLaren motoren krijgt van Mercedes, wijst Seidl resoluut van de hand. "Wij werken volledig onafhankelijk van Mercedes en zijn zelf ook in gesprek met de FIA", aldus de McLaren-voorman tegenover onder meer Motorsport.com. "Wij zijn absoluut niet blij dat andere teams iets gebruiken dat volgens ons niet binnen de reglementen is. En zelfs nu vastgesteld is dat het eigenlijk niet binnen de regels valt, mogen onze tegenstanders het nog enige tijd blijven gebruiken. Juist daarover zijn we in dialoog met de FIA en de komende week moeten we maar kijken hoe dat verder gaat", lijkt ook Seidl vervolgstappen niet uit te sluiten.

