Lammers: "Leclerc is even mentaal aan het wankelen gebracht"

Nog voordat er dit seizoen een meter in het Formule 1-kampioenschap was gereden, wist Carlos Sainz al dat hij op zoek moest naar een nieuwe werkgever. Lewis Hamilton verlaat namelijk aan het einde van het seizoen Mercedes om bij Ferrari op jacht te gaan naar zijn achtste wereldtitel. Sainz is door het nieuws niet uit het veld geslagen, want in de drie races waarin hij meereed stond hij drie keer op het podium, met een zege in Melbourne als hoogtepunt. Teamgenoot Charles Leclerc is in al die races afgetroefd, wat volgens Jan Lammers een harde klap voor de Monegask kan zijn. "Ik denk dat Leclerc gewoon heel eventjes mentaal aan het wankelen is gebracht door de prestaties van Sainz", vertelt de voormalig F1-coureur in gesprek met Motorsport.com.

Volgens Lammers is de mentale klap vooral te zien aan de manier waarop Leclerc zich uitlaat over zijn eigen tekortkomingen. "We kennen Leclerc natuurlijk als een kwalificatiekanon en nu zegt hij in één keer 'ik moet aan mijn kwalificaties werken'. Dan heb je natuurlijk iets van 'wat is hier gebeurd?'", meent de analist. "Het is vaak onwillekeurig een soort houding of onderbewuste mentaliteit die ze [F1-coureurs] creëren. Onwillekeurig denken ze dat ze een patent hebben om de snelste te zijn. Maar tussen kunnen en doen, zit natuurlijk altijd nog wel een onderscheid."

Dat Sainz zo goed aan het seizoen is begonnen, is volgens Lammers niet verrassend. Zeker niet als de Zandvoorter naar de familie Sainz kijkt. "Ik heb weleens eerder gezegd dat ik denk dat ik in Sainz zomaar een wereldkampioen voor de toekomst zie. En dat is puur vanwege zijn genen en zijn harde werken. De gedrevenheid die in die familie [Sainz] zit, is ongekend. Hij heeft natuurlijk een vader van de buitencategorie in de rallysport, zeker op die leeftijd nog. [Carlos Sainz sr. heeft] Dakar nog gewonnen dit jaar. Er zit in die familie een enorme gedrevenheid en een enorme competitiedrang", besluit Lammers.

