Een bijzondere week voor het jonge Nederlandse racetalent René Lammers. De zoon van voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers kon gisteren bekendmaken dat hij volgend jaar Formule 4 gaat rijden voor het Nederlandse MP Motorsport en als klap op de vuurpijl is door de Ferrari Driver Academy geopenbaard dat de 15-jarige coureur de winnaar was van de Scouting World Finals, gehouden op het beroemde circuit van Fiorano. In die test versloeg Lammers vijf concurrenten van over de hele wereld en kwam zo als de beste bovendrijven. Volgens het statement van FDA liet de Nederlandse rijder zien dat hij een constante pace kon vasthouden, de controle over de auto hield. Ook zijn mentale capaciteiten sprongen er boven uit.

Photo by: Ferrari Media Center De mentaal sterke René Lammers

Ferrari noemt in het persbericht ook dat uit de testen bleek dat geen van de deelnemers klaar was voor het deelnemen aan de Academy. Wel verzekeren ze dat komend jaar de coureurs scherp in de gaten gehouden worden en dat het niet uitgesloten is dat een of meerdere rijders in de toekomst alsnog onderdeel wordt van het opleidingstraject. Naast Lammers deden ook de Italiaan Emmanuel Olivieri, Filipino William Go, Braziliaan Pedro Clerot, Colombiaan Perdo Juan Morenao en de uit Taiwan afkomstige Enzo Yeh een gooi naar een plekje, maar zoals gezegd vielen ook zij buiten de boot.

Hoofd van FDA Marco Martassa blikt terug op de testdagen en ziet dat de coureurs aan elkaar gewaagd waren. "Dit was een van de meest close Scouting World Finals ooit", begint de Italiaanse talentenscout. "Er waren veel coureurs van hetzelfde niveau. We feliciteren René met het feit dat hij er bovenuit stak, zeker gezien het feit dat hij de minst ervaren van de groep was. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst." Martassa roemt Lammers ook: "We geloven dat hij veel progressie kan boeken en dat onze wegen in de toekomst weer kunnen kruisen."