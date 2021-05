De pitcrew van Red Bull Racing bezet het hele seizoen al de eerste plek in de strijd om de Fastest Pitstop Award. In Bahrein en Portugal noteerde de renstal al de snelste pitstop van de dag, in beide gevallen met Max Verstappen als rijder. Ook in Monaco was de enige pitstop van Verstappen de snelste stop van allemaal. De monteurs hadden in ronde 34 slechts 2,02 seconden nodig om de Nederlander van vier nieuwe banden te voorzien. Daarmee noteerde Red Bull de vierde snelste pitstop van het seizoen tot nu toe, terwijl het ook de snelste drie stops al in handen heeft.

Het verschil met de overige pitcrews was relatief groot in Monaco. Mercedes had met 2,25 seconden liefst 0,23 seconde meer nodig om Lewis Hamilton een nieuw setje banden te geven. Daarachter vielen de verschillen dan wel weer mee, met Aston Martin op 2,27 seconden (voor Lance Stroll), McLaren op 2,29 seconden (voor Lando Norris), Williams op 2,32 seconden (voor Nicholas Latifi) en Alpine op 2,35 en 2,37 seconden.

In het algemeen klassement blijft Red Bull fier aan kop. Het team heeft in vijf races 137 punten verzameld met de pitstops en heeft daarmee een gat van 66 punten geslagen met nummer twee Mercedes. Williams volgt met 63 punten, op de voet gevolgd door Aston Martin met 62 punten. Ferrari rondt de top-vijf af met 51 punten.

De vijf snelste pitstops van de Grand Prix van Monaco

Pos. Team Coureur Tijd (sec) 1 Red Bull Max Verstappen 2,02 2 Mercedes Lewis Hamilton 2,25 3 Aston Martin Lance Stroll 2,27 4 McLaren Lando Norris 2,29 5 Williams Nicholas Latifi 2,32