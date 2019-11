Internationale media over Verstappen (en Ferrari) in Amerika

Gazzetta: Uitspraak Verstappen 'donderslag bij heldere hemel'

In Italië is het vooral een kwestie van treuren om de ineenstorting van Ferrari. Dit heeft op het eerste oog niet zoveel met Verstappen te maken, maar schijn bedriegt. Zo zijn de kritische uitspraken van Verstappen ('dit krijg je als je stopt met vals spelen') de Italianen ook niet ontgaan. Alhoewel men bij de Gazzetta erkent dat Ferrari in geen velden of wegen te bekennen was, benadrukt men liever dat de FIA bij Ferrari 'nooit iets onreglementairs' heeft gevonden. "De uitspraken van Verstappen komen dan ook als een donderslag bij heldere hemel", aldus de Italiaanse sportkrant.

De Gazzetta kijkt dus enigszins kritisch naar de uitlatingen van Verstappen naast het asfalt, maar voor zijn verrichtingen op de baan is er niets dan lof. Zo zag de journalist van dienst dat Verstappen als enige coureur tegenwicht aan de Mercedessen kon bieden en krijgt de Nederlander derhalve het predicaat 'brillante terzo', een briljante derde mee. Ferrari moet daarentegen het schaamrood op de kaken hebben. "Ferrari reed een kleurloze race, die de recente en briljante prestaties in twijfel trekt: Leclerc gaf op de vierde plek bijna 52 seconden toe, een beschamend gat zelfs als je het tijdverlies bij zijn pitstop meetelt."

Bild: Wereldtitel slechts bijzaak door uitspraken Verstappen

Ook in Duitsland heeft Verstappen met beide elementen - zowel de actie op als naast de baan - de schijnwerpers op zich gericht gekregen. De koppen 'Verstappen wirft Ferrari Betrug vor' en 'Attacke im TV' zeggen al genoeg, de opmerkingen zijn dus ook in Duitsland opgepikt en tot Chefsache verheven. "Hierdoor wordt de wereldtitel van Hamilton plotseling gedegradeerd tot een bijzaak", geeft men bij Bild extreem veel gewicht aan Verstappens uitlatingen. Om het nog iets verder op te kloppen spreekt de journalist van dienst van een 'Mega-Zoff' in de koningsklasse, "tussen Verstappen en het hele team van Ferrari."

Opmerkelijk is dat de betreffende media het volgens Bild ook onderling niet eens werden over publicatie van de quotes. "Curieus: op navraag van Bild ontkende de zender [Ziggo Sport] dat Verstappen in de paddock van Austin deze uitspraak zou hebben gedaan. De video [die ook gewoon op Twitter staat] bewijst echter het tegendeel", valt in de Duitse krant te lezen. In het wedstrijdverslag wikt en weegt Bild de eigen woorden over Ferrari vele malen zorgvuldiger. Sterker nog, men vermijdt het thema 'FIA-richtlijn' daarin vakkundig. "Ferrari was in Austin niet competitief. De Scuderia moest weer erkennen dat tegen de combinatie Hamilton-Mercedes niets te beginnen viel."

Sky Sports: Verstappen vecht hard en maximaliseert

Bij het Britse Sky Sports laat men de uitspraken van Verstappen grotendeels links liggen en ligt de focus waar deze eigenlijk hoort te liggen: op de baan. Binnen de witte lijnen reed Verstappen namelijk een lovenswaardige race, of sterker nog: een goed weekend. Volgens Sky heeft Verstappen zowel op zaterdag als op zondag gemaximaliseerd. "Max Verstappen vocht hard en finishte net achter Lewis Hamilton op de derde positie. Red Bull leek [als team] gewoon niet echt de snelheid van Mercedes te hebben."

"Maar ze waren nog altijd vele malen competitiever dan Ferrari", voegt Sky er meteen voor de goede orde aan toe. Volgens de journalist van dienst had Verstappen in de slotfase, zoals hij zelf ook al aangaf, nog best een stokje voor de één-twee van Mercedes kunnen steken. Ware het niet dat Kevin Magnussen het grind van het Circuit of the Americas opzocht. "Hamilton had het geluk om Verstappen achter zich te houden. De Nederlander werd daarbij een aanval onthouden door de gele vlaggen op het achterste rechte stuk, nadat Kevin Magnussen er daar met zijn Haas was afgeschoten."

Equipe: Verstappen probeert Mercedes-feest nog te verstieren

Bij het Franse L'Equipe opent men het verslag met 'een Grand Prix om snel te vergeten voor de Fransen'. Het heeft er vanzelfsprekend alles mee te maken dat beide nationale coureurs puntloos naar huis gingen, een DNF voor Pierre Gasly en een kleurloze vijftiende plaats voor Romain Grosjean. Over de race van Verstappen kan men in de sportkrant tamelijk kort zijn. Hij maximaliseerde maar had wellicht op nog meer dan dat gehoopt. "Max Verstappen kwam uiteindelijk als derde over de streep achter beide Mercedessen, al droomde hij er waarschijnlijk van om het feestje van het Duitse team te verpesten."

Net als bij de overige media wijst L'Equipe echter rap naar Ferrari om aan te tonen dat het nog vele malen slechter kan. De Italiaanse trots krijgt in Frankrijk het rapportcijfer 3 voor de verrichtingen in Texas. "Met Sebastian Vettel op de tweede plaats van de grid en Leclerc als vierde hoopte Ferrari op een mooie zondag in Austin, om zo de vijftigste verjaardag van teambaas Mattia Binotto te vieren." Zoals bekend liep de middag op een grandioze zeperd uit en was het nog een geluk bij een ongeluk dat Ferrari de verjaardagstaart al voor de race had aangesneden. "Het gevecht om de overwinning werd ver voor hen uitgevochten. De rode brigade kon zich enkel nog troosten met het puntje voor de snelste raceronde."