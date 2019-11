Verstappen ziet mindere race Ferrari als bewijs voor vals spel

Ferrari heeft na de zomerstop een grote stap gemaakt met de motor, waardoor het team in vijf van de zeven kwalificaties die sindsdien zijn verreden, ongenaakbaar was. In drie gevallen werd de pole ook omgezet in een overwinning op zondag. Het voordeel dat Ferrari leek te hebben met de motor, was dusdanig groot dat de concurrentie zich al snel begon af te vragen of alles wel volgens de regels gebeurde.

Red Bull Racing verzocht de FIA in de aanloop naar de Grand Prix van Mexico om duidelijkheid te geven over een potentiële maas in de regelgeving, die het mogelijk maakte om de regels voor de brandstoftoevoer te omzeilen. De internationale autosportbond kwam in Austin met een antwoord in de vorm van een zogenaamde ‘technical directive’. Daarin staat dat het niet geoorloofd is om systemen te gebruiken die ervoor zorgen dat de brandstoftoevoer alleen op de meetmomenten aan de regels voldoet.

Max Verstappen vindt het verdacht dat Ferrari daags na het uitkomen van deze technische richtlijn ineens een stuk minder goed presteert. Charles Leclerc kwam in Austin niet in het stuk voor en kwam na een kleurloze wedstrijd als vierde aan de finish, meer dan vijftig seconden achter winnaar Valtteri Bottas. “Dit gebeurt er als je stopt met vals spelen, natuurlijk”, zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. De Nederlander is blij dat de FIA de situatie heeft opgehelderd. “Er is goed naar gekeken. We moeten het nu natuurlijk in de gaten blijven houden.”

In de persconferentie kreeg Verstappen de vraag of hij verrast was over het feit dat Ferrari nergens te bekennen was in de Amerikaanse Grand Prix. “Niet verrast hierover. Totaal niet. Na wat er naar buiten is gekomen. Dit verklaart alles”, was zijn reactie ten overstaan van de internationale pers. Bottas vroeg Verstappen vervolgens waar hij precies op doelde. “Het papiertje”, antwoordde de Nederlander. Bottas: “Ik heb dat papiertje niet gezien.” Om daarna toe te geven dat de plotselinge dip bij Ferrari wel merkwaardig is. “Het is wel gek”, aldus de Fin.