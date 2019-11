Grosjean niet te spreken over aerodynamische worsteling Haas

Romain Grosjean schoot aan het begin van de tweede vrije training van de baan en veroorzaakte zo de eerste code rood van het weekend in Texas. Met de race in het verschiet probeert de Fransman nog altijd de oorzaak ervan te achterhalen en zit hij vol vraagtekens, vooral over de aerodynamische zoektocht van Haas. Zo zal hij het pakket waar Haas sinds Hockenheim al aan sleutelt en dat het team in Austin weer voor de dag haalde, voorlopig niet meer gebruiken. "We experimenteerden dit weekend weer met dat updatepakket, maar hebben er nog steeds grote problemen mee in snelle bochten. Daardoor verloor ik de auto op vrijdag bijvoorbeeld zonder aanwijsbare reden", legt Grosjean uit aan Motorsport.com.

"Aan de achterkant verloor ik plotseling veel downforce. Daardoor heeft het team besloten dat we het pakket voorlopig niet meer aanraken." Het is een nieuwe tegenslag in de aerodynamische zoektocht van Haas. De Amerikaanse formatie kent op dat vlak sowieso al grote problemen. Zo besloot men ver in de eerste seizoenshelft alles overboord te gooien en terug te keren naar de specificaties van Melbourne. In Hockenheim dacht men een eindelijk goede stap te hebben gezet met een groot aerodynamisch pakket, waar Haas sinds Spa trouwens ook vaker mee rijdt en met beide coureurs aan sleutelt. Zo reed Grosjean in Austin de eerste training met de oudere endplates en T-wing en probeerde hij in de tweede oefensessie het 'Hockenheim-pakket'. Dit laatste eindigde zoals bekend met een crash.

"En dus zijn we voor de derde vrije training maar weer teruggegaan naar de afstelling van de eerste training, maar toen klopte de correlatie met de achtervleugel niet meer. Dat was ook in de data te zien en dus hebben we op safe gespeeld door de rest van het weekend een andere, forsere achtervleugel te gebruiken. Maar daardoor heb ik nu veel last van drag en verlies ik een halve seconde op de rechte stukken", beklaagde Grosjean zich. Voor de race ziet hij de bui ook al hangen. "Ik ben ongeveer vijftien kilometer per uur langzamer dan de concurrentie, dus ik zal een soort 'sitting duck' worden. We hebben dit weekend weer veel problemen en het is al met al een lastig seizoen voor ons. Dat is mentaal ook zwaar, je weet dat je vooral jouw eigen race moet rijden en weinig kunt doen omdat je simpelweg heel langzaam bent op de rechte stukken." Teamgenoot Kevin Magnussen testte in Austin overigens een nieuwe voorvleugel tijdens de trainingen, maar zal die tijdens de race niet gebruiken. Het team hoopt met de verzamelde data vooral op het juiste spoor te komen voor 2020.

De echte problemen van Haas in 2019:

Met medewerking van Jonathan Noble