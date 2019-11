Hamilton: "Geen idee hoe ik me moet voelen na zesde wereldtitel"

Aan zijn tweede plaats aan de finish had Hamilton ruimschoots genoeg om de titel veilig te stellen, ondanks de overwinning van zijn enige rivaal Valtteri Bottas. Hij reed zelfs een tijdlang op de eerste plek vanwege zijn eenstopper, maar zijn teamgenoot wist hem later in de race toch nog in te halen. Dat hij zijn emoties op het moment dat hij de finishlijn passeerde niet meer kon onderdrukken was goed te zien.

Met zes titels staat Hamilton nu boven Juan Manuel Fangio en is de Brit slechts één kampioenschap verwijderd van Michael Schumacher, die nog altijd het record in handen heeft. Eigenlijk was al een tijdlang duidelijk dat hij, door zijn voorsprong op Bottas en de concurrentie, verreweg de meeste kans maakte om kampioen te worden.

Toch is het voor hem maar moeilijk te bevatten. "Om eerlijk te zijn weet ik echt niet waarom dat zo is. Hoe moet ik me voelen? Ik kan me herinneren dat ik als kleine jongen altijd opstond en naar beneden ging, mijn stiefmoeder Linda een sandwich met bacon maakte en mijn vader en ik samen klaar gingen zitten om de Grands Prix te kijken. Het is vreemd om eerst iemand op tv te zien en nu zelf zo iemand te zijn, om iets te doen zoals ik grootheden als Ayrton [Senna] en Michael [Schumacher] zag doen. Het is niet te bevatten dat deze levensreis me naar dit punt heeft gebracht. Maar ik weet niet echt hoe ik me nu moet voelen", aldus Hamilton.

De aanwezigheid van zijn ouders en hun partners maakte het een extra bijzondere gelegenheid voor hem. "Ik heb mijn familie bij me en weet niet meer wanneer de laatste keer was dat mijn stiefvader en stiefmoeder en mijn vader en moeder erbij waren. Ik denk niet dat ze ooit alle vier bij een GP waren waarin ik het kampioenschap won. Dus om deze ervaring met ze te kunnen delen, met de mensen die mij maken tot wie ik ben en die zelf alles hebben opgeofferd om mijn droom te kunnen waarmaken, dat maakt mij ontzettend trots."

Hamilton heeft zijn vijfde titel bij Mercedes twee races voor het einde van het seizoen veiliggesteld. Zijn focus ligt zo snel mogelijk weer op de races in Brazilië en Abu Dhabi. Hij geeft toe meestal pas na het seizoen op zijn successen te kunnen reflecteren, wanneer "je weer kunt ontspannen en onderuit kunt zakken met een biertje". Hij zei: "Ik ben dan met mijn honden, met mijn voeten van de vloer en alleen dan kun je een moment pakken om te beseffen hoe geweldig het jaar was."