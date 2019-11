Kvyat woedend na straf in GP Amerika: "Bullshit"

Kvyat ging in de slotfase voorbij aan Perez en pakte daardoor de tiende plaats en het laatste puntje. De Rus zette zijn wagen aan de binnenkant naast de Racing Point-bolide. Daarbij kwam de voorvleugel van Perez tegen het voorwiel van Kvyat aan en als gevolg belandde Perez even naast de baan. Perez keerde terug naast Kvyat maar de Rus rondde alsnog de actie af. Zijn zuurverdiende punt werd echter weer afgenomen toen hij vijf seconden straf kreeg, waardoor hij terugviel naar P12.

Na afloop van de wedstrijd werd Kvyat opgevangen door Ziggo Sport, waar interviewer Jack Plooij hem confronteerde met zijn straf. "Dat is bullshit", antwoordde een verbouwereerde Kvyat. "Dat is ongelofelijk. Ik weet het niet. Heb hier echt geen woorden voor. Dit is zo stom. Ik ging naar binnenkant en hij gooide de deur dicht, dan is dit vrij normaal. Toen we elkaar raakten haalde ik hem buitenom in. Deze beslissing is onacceptabel", riep Kvyat uit, vlak voordat hij weg liep.

Het is voor Kvyat de tweede keer op rij dat hij na de race wordt geconfronteerd met een beslissing van de wedstrijdleiding die hem een punt kost en waar hij zich niet in kan vinden. In de laatste ronde van de Mexicaanse GP kwam hij in aanraking met Nico Hülkenberg en maakte hij zich na afloop ook kwaad over zijn straf.

Perez gaf aan dat hij zich verbaasde over het feit dat Kvyat de inhaalactie plaatste. Volgens de Mexicaan had de Toro Rosso-rijder niet genoeg vaart geminderd voor de gele vlag die in bocht 12 hing vanwege de gestrande Kevin Magnussen. "Ik denk dat Kvyat iets te ver ging. Onder geel heeft hij geen gas terug genomen en viel me direct erna aan in bocht 15 en reed tegen me aan", blikte de Racing Point-coureur terug.

Strijd Racing Point en Toro Rosso

Door het besluit staat Racing Point één punt voor op Toro Rosso in de strijd om de zesde plek in het constructeurskampioenschap. Even voor de aanvaring tussen Kvyat en Perez had laatstgenoemde het ook al aan de stok met die andere Toro Rosso-rijder, Pierre Gasly. De Fransman probeerde Perez achter zich te houden maar zou daarbij schade oplopen waardoor hij uitviel.

"Drie ronden voor het einde vocht ik met Sergio", legde Gasly uit. "Hij raakte me in bocht 13, waardoor mijn voorwielophanging verbogen raakte." Gevraagd naar wie er verkeerd zat bij het incident, antwoordde Gasly: "Eerlijk gezegd maakt het niet uit: ik ga mijn punten er toch niet voor terugkrijgen. Ik weet het niet. Ik moet naar de video kijken om te zien wat er is gebeurd. Ik denk niet dat er iets ergs aan de hand was, maar helaas genoeg om mijn ophanging te beschadigen."