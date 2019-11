Kvyat boos over tijdstraf: "Stewards maken sport kapot"

In de laatste bocht van de allerlaatste ronde op het Autodromo Hermanos Rodriguez deelde Daniil Kvyat een venijnig tikje uit aan Nico Hülkenberg. De Renault-coureur spinde en eindigde met zijn achterkant tegen de muur, terwijl Kvyat met de negende plek in handen richting de finish raasde. Na de race kreeg de Rus een tijdstraf die hem terugwierp naar de elfde plek. Daarvan profiteerde ook teamgenoot Pierre Gasly.

Kvyat was na de race erg boos over het besluit van de wedstrijdleiding. Volgens hem is de uitspraak in strijd met het beleid van de Formule 1 om de coureurs tegen elkaar te laten racen en minder straffen uit te delen. "Ik wil er niet te veel over kwijt, want ik ben er nog erg boos over. Ik ben het er als coureur mee oneens, want ze vertelden ons dat we mochten racen met elkaar. Nico verdedigde, ik viel hem aan. Er was een botsing, maar die dingen gebeuren, vooral in de laatste bocht van de laatste ronde. Ik denk dat mensen ons graag zien racen, maar als we daarvoor bestraft worden maakt dat de sport kapot", laat hij weten.

Racedirecteur Michael Masi houdt er een geheel andere kijk op na en zegt dat het incident "niet meer zwart-wit kon zijn dan dit". Ook Hülkenberg, die met beschadigde wagen over de finish kwam en alsnog een punt verdiende, vindt dat Kvyat fout zat, ook al neemt hij het hem niet kwalijk een poging te hebben gewaagd. "Het is duidelijk zijn schuld, ik gaf hem genoeg ruimte. Hij gaf me een klein tikje aan de achterkant en meer is er niet nodig om de wagen te laten spinnen. Het hoort bij het racen en hij mag natuurlijk iets proberen."

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy