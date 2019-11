Rosberg: Uitspraak Verstappen niet handig, maar wel eerlijk

Alhoewel Rosberg ook allerlei loftuitingen over heeft voor zijn voormalig teamgenoot en zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, kan de Duitser er niet omheen: de ineenstorting van Ferrari is hét voornaamste gespreksonderwerp van de Amerikaanse Grand Prix. En meer specifiek Max Verstappen, die na afloop liet optekenen dat dit precies is wat je krijgt 'als je stopt met vals spelen'. "Ik kreeg mee dat Verstappen in de Nederlandse pers iets heeft gezegd over vals spelen. Als dat echt zo is, dan is dat wel vermakelijk. Het is misschien niet het meest handige om te zeggen."

Tegelijkertijd kan de wereldkampioen van 2016 wel genieten van Verstappens eerlijkheid, zo is dit voorval ergens wel vergelijkbaar met de zaterdagse persconferentie in Mexico. "Maar dat is ook precies waarom we Verstappen allemaal zo waarderen. Hij zegt altijd wat hij denkt en dat willen we natuurlijk ook zien." Daarnaast laat Rosberg zich nogmaals lovend uit over de daden van Verstappen op het asfalt. "Hij reed weer erg sterk en behoort zeker tot de beste drie coureurs van dit moment. Eigenlijk is hij na Hamilton zelfs de beste coureur van dit seizoen, ik zou hem nog net iets boven Carlos Sainz en Charles Leclerc plaatsen."

Maar goed, terug naar Ferrari. Want als de uitspraken van Verstappen niet handig zijn, hoe duidt Rosberg de zeperd van Ferrari dan zelf? De voormalig F1-coureur wijst allereerst op problemen om de banden op temperatuur te krijgen, maar kan tegelijkertijd niet om de technische richtlijn van de FIA heen. "In de kwalificatie was het verschil nog niet enorm zichtbaar, al waren ze nu maar vijf in plaats van tien kilometer per uur sneller op de rechte stukken. Daar zat dus al wel een verschil." Toch wil Rosberg niet ronduit zeggen dat Ferrari de zaak in de voorbije races heeft besodemieterd. "Ik zeg absoluut niet dat ze vals hebben gespeeld. Misschien gebruikten ze het grijze gebied gewoon heel erg slim en dat moet ook in de Formule 1. Maar ze lijken wel last te hebben van de nieuwe richtlijn."

Aangescherpte FIA-controles bij Red Bull en Mercedes

Saillant detail is ook dat Ferrari volgens Rosberg meteen in de tegenaanval is gegaan. "De technische richtlijn werd natuurlijk opgevraagd door Red Bull. Nou heb ik gehoord dat er zondagochtend ineens veel meer technische afgevaardigden van FIA stonden te controleren in de pitboxen van Red Bull en Mercedes", vervolgt Rosberg. De Duitser vermoedt dat beide elementen - het verzoek van Red Bull en de aangescherpte controle - direct met elkaar te maken hebben. "Er lijkt dus een soort strijd gaande te zijn, misschien heeft Ferrari wel aangeven: 'oké jongens, jullie hebben allerlei dingen bij ons gecheckt, ga nu ook maar eens goed kijken bij die auto's van Red Bull en Mercedes'."