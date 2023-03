De Grand Prix van Saudi-Arabië werd door een tweede één-tweetje weer een Red Bull-feestje. Sergio Perez kwam ditmaal als eerste over de streep, nadat de Mexicaan eerder van pole-position vertrok. Max Verstappen stond vanaf de vijftiende plek een inhaalrace te wachten. De Nederlander kampte met problemen in de kwalificatie en moest na Q2 al uitstappen. Uiteindelijk knokte de F1-kampioen zich helemaal naar voren, maar was zijn Mexicaanse ploegmaat net buiten bereik. "Ik ben tevreden na de technische problemen in de kwalificatie", zegt Helmut Marko tegen Sky Sports. "Het was niet makkelijk om van P15 naar P2 te klimmen en daarbij de auto niet te veel te belasten."

In de slotfase waren beide Red Bull-coureurs op jacht naar het punt voor de snelste raceronde. Op het moment dat vanaf de pitmuur de opdracht werd gegeven om het tempo iets te verlagen, had Perez dat extra punt in handen en stond virtueel aan de leiding in het kampioenschap. Verstappen vroeg met nog een aantal ronden te gaan via de boordradio: "Wat is de snelste raceronde?" Engineer Gianpiero Lambiase reageerde dat Red Bull daar niet mee bezig was. "Maar ik wel", antwoordde de Nederlander.

Bij het vallen van de vlag noteerde de tweevoudig wereldkampioen alsnog de snelste tijd van de race, pakte daarmee het extra punt van Checo af en behield de leiding in het WK. Marko genoot van die actie: "Het is typisch Max om in de laatste ronde nog de snelste tijd te rijden en te voorkomen dat Perez nog kan counteren." Op de vraag hoe het precies zat met de communicatie, antwoordt de 78-jarige man uit Graz. "Allebei vroegen ze wie de snelste ronde in handen had. Op dat moment was die in handen van Perez. We gaven dit door, maar verboden ze niet om een poging te wagen. Max wachtte tot het einde, dat deed hij tactisch heel goed. Hij beduvelde Perez niet."

Seconde sneller

Verstappen klaagde tijdens de race over de aandrijfas op de RB19, hetzelfde onderdeel dat hem in de kwalificatie deed uitvallen. Desondanks kon de 25-jarige coureur door, al was hij na afloop niet te spreken over het malheur. Volgens Marko gaat Red Bull op onderzoek uit. "Maar als je dan vervolgens de snelste ronde klokt, dan is het volgens mij allemaal niet zo spannend. Alleen zoeken wij echter altijd uit waar problemen vandaan komen. We zagen overigens wel dat we in vrije lucht beduidend sneller waren dan de concurrentie." Toch erkent de Oostenrijker dat onder meer Aston Martin wel weer een stapje heeft gemaakt: "Je zag hoe snel technisch malheur de boel kon opschudden. Onze directe concurrenten, zoals Mercedes, Aston Martin en zelfs Ferrari, zijn weer iets dichter bij gekomen. In de race waren wij echter soms een seconde sneller. Dit lijkt te maken te hebben met het feit dat wij nog steeds het beste kunnen omgaan met de bandenslijtage."

Video: Max Verstappen is Sergio Perez te snel af voor de rapste raceronde