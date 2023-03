Verstappen: Ben hier niet voor P2, beide auto's moeten betrouwbaar zijn

Max Verstappen is na de Grand Prix van Saudi-Arabië nog altijd leider in het wereldkampioenschap, al bedraagt de marge naar teamgenoot Sergio Perez slechts één punt. Het is te danken aan de snelste raceronde die Verstappen in de ultieme slotfase bij de Mexicaan vandaan haalde. Perez sprak in de persconferentie van onduidelijkheid doordat hij eerst het tempo moest drukken, vervolgens mocht pushen en nadien weer langzamer moest rijden. Voor Verstappen is dat logischerwijs geen probleem, al roept hij het team juist op om scherp te blijven wat betreft de betrouwbaarheid.

De tweevoudig wereldkampioen benadrukt in de persconferentie dat hij best tevreden is met de inhaaljacht naar P2 en dat die notering ook het hoogst haalbare was, al betekent het niet dat er geen verbeterpunten zijn. Hij refereert natuurlijk aan de technische ongemakken die hem dit weekend parten hebben gespeeld. Gisteren greep hij door malheur met de aandrijfas naast pole en vandaag is volgens Verstappen ook niet helemaal vlekkeloos verlopen. "Het was een beetje hetzelfde probleem als gisteren, alleen ging de aandrijfas nu gelukkig niet stuk. Maar ik voelde hele rare vibraties en voelde ook een paar keer hele rare dingen met de balans. Het team kon niks zien, maar ik ben er vrij zeker van dat er wel iets aan de hand was, afgaande op de balans. Op een gegeven moment ben ik maar gewoon gaan rekenen", duidt hij op het consolideren van de tweede positie.

'Iedereen is blij, maar ik ben hier niet om tweede te worden'

Verstappen maakte via de boordradio ook melding over vreemde geluiden op hoge snelheid. Waren die geluiden ook vergelijkbaar met gisteren? "Ja, maar in de kwalificatie ging de aandrijfas er natuurlijk in één keer aan. Het had vandaag in ieder geval wel een vergelijkbaar effect op mijn gevoel tijdens het rijden en ook op wat ik hoorde." Het brengt Verstappen tot de kern van de zaak en dat is dat Red Bull de betrouwbaarheid van de snelle RB19 nauwlettend in de gaten moet houden.

"Het gaat niet alleen om snel zijn, maar ook om betrouwbaar zijn en geen problemen hebben. Het eerste raceweekend verliep al niet helemaal soepel doordat de balans enorm veranderde van de wintertest naar het eerste raceweekend en doordat er wat dingen op de achtergrond speelden", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. "Dit weekend had ik na drie goede vrije trainingen het probleem in de kwalificatie. Natuurlijk zijn we vandaag goed terug gereden naar P2 en is iedereen in het team blij, maar persoonlijk ben ik niet blij, omdat ik niet hier ben om tweede te worden. Zeker niet omdat je hard werkt, ook in de fabriek, om hier goed voorbereid aan te komen en om ervoor te zorgen dat alles spot-on is. Dan moet je alsnog een inhaalrace rijden. Dat vind ik niet erg en ook wel leuk, maar als je voor het kampioenschap vecht en zeker als het tussen twee auto's lijkt te gaan, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat beide auto's betrouwbaar zijn."

Video: Max Verstappen maakt via de boordradio melding van problemen met de aandrijfas