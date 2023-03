Red Bull Racing heeft met de RB19 een dijk van een auto gebouwd, maar de betrouwbaarheid van de nieuwste bolide laat volgens Max Verstappen nog wel wat te wensen over. De Nederlander kon de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië vanwege een defecte aandrijfas niet afmaken. De 25-jarige coureur kreeg een soortgelijk gevoel van de aandrijfas ook in de race, maar dit keer bleef het onderdeel intact en maakte hij de wedstrijd af. Verstappen reed zich van P15 naar P2, snoepte het punt van de snelste raceronde van Sergio Perez af en leidt daardoor nog steeds het kampioenschap.

Genoeg redenen om blij te zijn zou je zeggen, maar Verstappen was dat zondag allesbehalve. Hij had na afloop van de race in Jeddah kritiek op zijn werkgever. De Nederlander stelde in de persconferentie dat het niet alleen om snelheid gaat, maar ook om betrouwbaarheid. Hij blikte vervolgens kort terug op de Grand Prix in Bahrein. "Het eerste raceweekend verliep al niet helemaal soepel doordat de balans enorm veranderde van de wintertest naar het eerste raceweekend en doordat er wat dingen op de achtergrond speelden", zei hij tegen onder meer Motorsport.com.

De tweevoudig wereldkampioen vond het geen goede zaak dat hij ondanks al het harde werken in de fabriek alsnog een inhaalrace diende te rijden. "Dat vind ik niet erg en ook wel leuk, maar als je voor het kampioenschap vecht en zeker als het tussen twee auto's lijkt te gaan, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat beide auto's betrouwbaar zijn."

Voormalig Formule 1-coureur Nico Rosberg vindt niet dat Verstappen op deze manier met Red Bull kan omgaan. Ook zou hij naar verluidt een vergadering niet hebben bijgewoond. "Dit is niet goed om te zien", zegt de wereldkampioen van 2016 bij Sky Sports. "Ik heb ook vernomen dat hij de debrief op zaterdag heeft overgeslagen. Naar mijn mening is het zo vroeg in het seizoen niet de juiste mentaliteit en aanpak. Het team heeft briljant werk geleverd en hard gewerkt. Hij mag wel wat dankbaarder zijn."

Video: Verstappen klaagt over vreemd gevoel van de aandrijfas