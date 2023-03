Max Verstappen kreeg het vrij gemakkelijk voor elkaar om de teleurstellende kwalificatie – die de Nederlander door een kapotte aandrijfas vroegtijdig moest beëindigen – weg te poetsen. De tweevoudig wereldkampioen hield zijn hoofd koel tijdens zijn opmars door het veld en meldde zich halverwege de race al op de tweede positie. Onderweg ging de Nederlander met speels gemak de concurrentie voorbij, daar waar hij goed gebruik maakte van de lange, opeenvolgende DRS-zones in Jeddah.

Veel weerstand werd er ook niet geboden door zijn collega-coureurs, aangezien het voor de meesten snel duidelijk werd dat hun bolides niet opgewassen waren tegen de RB19. Zo kwam Verstappen na twaalf ronden langszij aan Lewis Hamilton, die met de harde band klaarblijkelijk geen zin had om te veel moeite te steken in de Nederlander. De Brit eindigde uiteindelijk op een vijfde plek nadat hij wat plekken opschoof door de safetycar. Hamilton, die na jaren van totale F1-dominantie veel moeite heeft met de Mercedes, staat versteld van de immense snelheid van Red Bull. “Ik heb nog nooit zo’n snelle auto gezien”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. “Zelfs toen wij een snelle auto hadden, waren we niet zó snel. Het is denk ik de snelste auto die ik ooit gezien heb, vooral als je het vergelijkt met de rest van de grid.”

De RB19 lijkt in ieder opzicht een voorsprong te hebben op de concurrentie. Net als Mercedes in het begin van het hybride-tijdperk, genieten Verstappen en Perez ook nog eens van een raketsnelheid op het rechte stuk. Dit geeft beide coureurs een groot voordeel als het aankomt op inhalen en verdedigen. Hamilton vertelt dat hij hierdoor niet eens moeite deed om de Nederlander achter zich te houden in ronde twaalf. “Ik weet niet hoe, maar hij kwam me met een serieus snelheidsverschil voorbij”, geeft de Brit aan.

Slecht voor de sport?

Volgens kamp-Mercedes is het wel duidelijk wie er dit jaar met het kampioenschap vandoor gaat. Russel wierp na de eerste race de handdoek al in de ring door te zeggen dat Red Bull in staat is om dit jaar iedere race te winnen. Hamilton wordt gevraagd of de dominantie van Red Bull slecht is voor de sport, waarop hij reageert: “Natuurlijk wil iedereen zien dat het dichter bij elkaar zit, maar het is nou eenmaal zo. Het is niet mijn fout dat dit de realiteit is”. Mercedes ging er van 2014 tot en met 2020 met alle titels vandoor, alvorens Verstappen deze reeks in 2021 doorbrak door het rijderskampioenschap te winnen. Voor veel fans werd de dominantie van het Duitse team gezien als de saaiste periode van de sport.