Marko: "Mercedes verrassend, maar denk dat Alonso sterker is in race"

Voor de derde keer in evenzoveel raceweekenden heeft Red Bull Racing pole-position te pakken. Waar Sergio Perez zich in Jeddah van de beste startplek verzekerde, is het in Melbourne aan Max Verstappen gebleken. "Het was een ongelooflijke ronde van Max op het laatst en ik moet ook zeggen dat we de auto gedurende de kwalificatie behoorlijk verbeterd hebben", duidt Helmut Marko op het aanpassen van de voorvleugelstand. "Vooral de laatste aanpassing heeft ons veel opgeleverd. Daarna heeft Max een zeer sterke ronde gereden. Dat was vandaag ook nodig om pole te pakken."

Met die laatste woorden geeft Marko al aan dat de marge kleiner was dan dat hij eigenlijk had verwacht. "We hadden inderdaad niet verwacht dat het zo allemaal zo krapjes zou zijn en vooral niet dat Mercedes zo sterk zou zijn. Het is vrij verrassend hoe dichtbij ze zijn gekomen", erkent Marko voor de camera van het Oostenrijkse Servus TV. "Ik hoop alleen dat hun sterke punt van vandaag een nadeel in de race zal zijn. Vandaag hebben ze het erg goed voor elkaar gekregen met het opwarmen van de banden, maar misschien leidt dat morgen juist wel tot iets meer bandenslijtage."

Het verklaart ook waarom Marko op voorhand iets meer naar de man op P4 kijkt dan naar de twee zwarte Zilverpijlen. "Ik denk nog steeds dat Alonso over een volledige race-afstand sterker zal zijn. Als de start normaal verloopt en als de coureurs ook in deze volgorde door de eerste bocht gaan, dan kan dat in mijn optiek goed voor ons zijn. Ik verwacht namelijk dat Mercedes niet zo snel is in de race en in dat geval kunnen ze Alonso nog een beetje ophouden. Dat zou ons een zekere marge kunnen geven."

Nog belangrijker dan wat de concurrentie doet, is natuurlijk of de Red Bulls ditmaal heel blijven. Problemen zoals in Jeddah zijn vanuit Red Bull-oogpunt niet gewenst, maar afgaande op de boordradioberichten van Verstappen en Perez ligt zo'n euvel wel altijd op de loer met de RB19. "Echte betrouwbaarheidsproblemen hebben we dit weekend nog niet gehad. Het gaat vooral om de specifieke afstemming van de motormappings en die dingen lopen via Japan. Dat maakt de communicatie iets moeilijker. Als je een auto op de limiet bouwt, en dat is bij ons het geval, dan is het ook best logisch dat er ergens een zwakke plek zit. Tot nu toe hebben we het aardig kunnen controleren, in ieder geval zodat het de uitslagen van de races niet heeft beïnvloed", duidt de Oostenrijker op de één-tweetjes in Bahrein en Saudi-Arabië.

Video: Max Verstappen pakt zijn eerste pole-position in Australië