Niet Fernando Alonso in de Aston Martin was tijdens de kwalificatie in Melbourne de voornaamste tegenstrever van Max Verstappen, maar George Russell en Lewis Hamilton. De Mercedes-coureurs lieten in de slotfase van Q3 de tweede en derde tijd noteren en tekenden daarmee voor een verrassende uitslag, gezien de tegenvallende vorm van het team in de eerste twee races van het Formule 1-seizoen 2023. Teambaas Toto Wolff liet na afloop van de kwalificatie weten dat de huidige performance van de Mercedes W14 zeker niet verwacht was.

“Ik kan nu stoer lopen doen en roepen dat het allemaal precies zo gegaan is als we verwacht hadden. Maar dat is niet het geval”, zegt Wolff tegen de in Australië aanwezige geschreven pers, waaronder Motorsport.com. “Het geweldige aan deze sport is dat er tussen alle mindere dagen ook een paar goede kunnen zitten. Maar natuurlijk is dit nog niet waar we willen staan. We willen helemaal vooraan meedoen. Maar om vandaag als tweede en derde te eindigen in de kwalificatie is absoluut veel beter dan waarop we hadden gerekend bij het ingaan van het weekend.”

“Ik denk dat het team het vandaag gewoon briljant gedaan heeft door het maximale uit de auto te halen”, aldus de teamchef van Mercedes. “We hebben fantastisch werk gedaan met de banden en de beide coureurs hebben geleverd. Maar je kan zien aan de onboard-beelden dat de auto nog steeds lastig te besturen is. Het ziet er bij ons allemaal niet zo soepel uit als bij Aston Martin of Red Bull.”

Russell en Hamilton bleven respectievelijk 0.236 en 0.372 seconde verwijderd van de snelste tijd van Verstappen. Op de vraag of de pole-position er zaterdag in had gezeten, laat Wolff weten: “Ik heb nog niet met de coureurs gesproken, maar we hadden zeker binnen twee tienden kunnen komen, aangezien de eerste ronde van George en de tweede van Lewis niet helemaal vlekkeloos waren. Ik geloof echter niet dat we op dit moment meedoen voor race-overwinningen of voor het kampioenschap. We moeten het stap voor stap bekijken.” Russell verklaarde nadien teleurgesteld te zijn dat hij niet de pole had gepakt. Wolff: “Het is geweldig dat onze coureurs zo gedreven zijn dat ze dit zeggen. Het is de juiste mindset.”

Volgens Wolff is het tegelijkertijd belangrijk om realistisch te bijven. “Red Bull ligt nog steeds voor en misschien hebben ze vandaag niet het maximale eruit gehaald”, beseft hij. “Onder normale omstandigheden staan ze met twee auto’s op de eerste rij. Daarnaast zagen ze er gisteren en vooral vandaag redelijk dominant uit tijdens de long runs. Het is echter onze plicht en die van de andere teams die op Red Bull jagen om alles te geven en er een mooie show van te maken.”

Niet te snel conclusies trekken

Wolff realiseert zich terdege dat één zwaluw nog geen zomer maakt. Mercedes mag dan een sterke kwalificatie hebben gereden, het team staat nog steeds achter de beslissing om het huidige aerodynamische concept los te laten en een andere richting in te slaan met de ontwikkeling. “Ik denk dat we ons niet moeten laten meeslepen door dit resultaat, maar rationeel moeten blijven denken. Wat je vandaag gezien hebt, is dat we de potentie die in de auto zit, hebben weten te benutten. Maar we moeten ondertussen naar de lange termijn blijven kijken.”

“We moeten dus voorkomen dat we na een goede kwalificatie overmoedig worden en gaan denken dat we het eerder compleet bij het verkeerde eind hadden, en vervolgens verder gaan met het ontwikkelen van deze auto. En dat we bij het volgende slechte resultaat het roer opnieuw volledig omgooien”, benadrukt Wolff. “We weten precies waar we een verkeerde afslag hebben genomen. Maar tegelijkertijd weten we dat onze huidige auto ook zijn goede kanten heeft, vooral als we gedurende het weekend alle juiste beslissingen nemen en er het maximale uithalen.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië