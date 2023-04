F1-update: Verstappen wijst cruciale factor voor pole aan, Mercedes echte bedreiging?

Max Verstappen heeft zijn 22ste pole-position te pakken, al gebeurde dat zaterdag in een atypische kwalificatie. Het publiek kreeg absoluut waar voor diens geld, doordat het eigenlijk de aanpak van een natte kwalificatie op een droge baan bleek: blijven rijden om meerdere vliegende ronden op dezelfde band te doen en die in het juiste window te krijgen. Dit spel met banden is dan ook de doorslaggevende factor en op zaterdag nog iets belangrijker gebleken dan set-up verschillen.

Het verklaart enerzijds waarom Verstappen behoorlijk moest werken voor deze pole. Zo kreeg hij de banden aan het begin van Q3 niet in het optimale window op de bijzondere asfaltlaag in Melbourne, maar lukte dat naar eigen zeggen alsnog in de slotfase. Anderzijds verklaart het ook voor een groot deel waarom Mercedes zo verrassend goed voor de dag is gekomen. Het team van George Russell en Lewis Hamilton wist beslag te leggen op de plekken twee en drie en dat is een fraaie opsteker voor Toto Wolff en de zijnen. Dat Mercedes de banden uitstekend aan de praat kreeg, is afgetekend de belangrijkste factor achter dit succes, al wordt het in de paddock ook als bewijs gezien voor de constatering dat Mercedes wel degelijk beter is dan exact een jaar geleden. Fernando Alonso zei dat na afloop en aan de hand van data viel dat vorige week ook al op deze website te lezen.

Bij Ferrari en Sergio Perez stonden de gezichten minder vrolijk. De zwakke punten van de SF-23 kwamen in Bahrein en Jeddah vooral op zondag aan het licht, terwijl het in de kwalificatie best meeviel. Is dit beeld dan zorgwekkend? Bij de beantwoording van die vraag stak Charles Leclerc de hand vooral in eigen boezem en wees hij niet zozeer naar het materiaal. Perez deed dat wel na een zeer frustrerende zaterdag. Die begon met twintig minuten toekijken in VT3, daarna uitstapjes door het grind en uiteindelijk een schuiver in Q1. Volgens Perez verschoof de rembalans steeds naar voren als hij de rem intrapte, al liet Helmut Marko optekenen dat die problemen op het bewuste moment opgelost zouden zijn en dat het vertrouwen in de auto en koude banden eveneens een rol speelden. Los van de oorzaak is de vraag natuurlijk wat Perez morgen kan en ook of Mercedes als een serieuze bedreiging wordt gezien door Red Bull zelf? Beide dingen komen aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als Nyck de Vries die voor het eerst in dienst van AlphaTauri Q2 heeft gehaald.

