F1 data-analyse: Kloppen Hamiltons woorden, is Mercedes echt slechter?

De eerste antwoorden van Lewis Hamilton in de donderdagse persconferentie in Jeddah waren bijzonder kort. "Nee", luidde zijn antwoord op de vraag of Mercedes nu dichter bij Red Bull staat dan dat begin vorig seizoen het geval was. De tweede vraag luidde of het gat in de voorbije winter dan alleen nog maar groter was geworden. Ook daarop volgende weer een korte reactie. "Ja. Dat zijn hele simpele antwoorden hè", lachte de Brit er zelf ook om als een boer met kiespijn.

De zevenvoudig wereldkampioen baseerde zich vooral op de Grand Prix van Bahrein, waarin hij kleurloos naar P5 reed en vorig jaar nog als derde op het podium stond. Die simpele constatering gaat echter voorbij aan het feit dat Hamilton zonder de dubbele uitvalbeurt van Red Bull Racing in 2022 ook 'gewoon' vijfde was geworden. De woorden van Hamilton vertellen met andere woorden niet het hele verhaal en stroken ook niet volledig met wat de cijfers en data laten zien.

De cijfers ten opzichte van Red Bull Racing

Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen relatieve en absolute cijfers. Die relatieve cijfers zijn ten opzichte van de concurrentie en zijn waar het in F1 eigenlijk om draait. Niet voor niets zei Toto Wolff: "We hebben afgelopen winter al onze eigen doelen behaald, maar F1 is een relatieve sport." Als we naar die relatieve verhoudingen kijken, blijken de woorden van Hamilton ook niet helemaal te kloppen, zowel in Bahrein als in Saudi-Arabië niet. In het eerstgenoemde land stond hij vorig jaar als snelste Mercedes-coureur 0.680 seconde achter de snelste Red Bull in de kwalificatie. Dit jaar was George Russell de snelste Mercedes-man op zaterdag en gaf hij 0.632 toe op de snelste Red Bull. Toegegeven: dat is zeker niet de stap die Mercedes voor ogen had, maar strookt ook niet met het idee dat het merk met de ster nog veel verder achterop is geraakt.

Voor de kwalificatie in Saudi-Arabië is het beeld nog duidelijker. Russell gaf ditmaal 0.592 toe op de snelste Red Bull, terwijl die kloof een jaar geleden 0.904 van een seconde bedroeg. In beide gevallen was het ten opzichte van polesitter Sergio Perez. Natuurlijk moet daarbij vermeld dat het gat zonder technisch malheur van Max Verstappen groter was geweest, maar het geldt ook deels voor 2022. Toen worstelde Verstappen met onderstuur in een te zware auto en zat er zonder die ongemakken ook meer in het vat dan de poleronde van Perez. Voor Hamilton als individu is het contrast nog groter. De ervaren man reed ditmaal de achtste tijd in Q3 (op 0.958 van Perez), maar vloog er vorig jaar al in Q1 uit. Toen gaf Hamilton in Jeddah ruim twee seconden toe op de uiteindelijke pole-tijd en was het gat in Q1 al anderhalve tel. De opmerking dat Red Bull nu verder weg is, moet dus op een selectief geheugen rusten, waar teambaas Wolff geen last van heeft: "Bedankt dat jullie mij er nog even weer aan herinneren dat Lewis er toen in Q1 uitvloog, dat is nog steeds een klein trauma..."

Nieuwe Mercedes stuk sneller op rechte stukken dan W13

Nog interessanter is hoe Mercedes zich in de data verhoudt tot zichzelf. Oftewel: wat toont de vergelijking tussen 2022 en 2023? In de afbeelding onderaan dit artikel zijn de snelste kwalificatieronden van Mercedes voor de Grand Prix van Saudi-Arabië 2022 en 2023 met elkaar vergeleken. In beide gevallen bracht Russell die tijd op klokken. Hij rondde het Jeddah Corniche Circuit vorig jaar in 1.29.104 en ging ditmaal ruim tweeënhalve tienden sneller rond. Dit laat al zien dat Mercedes in absolute cijfers weliswaar niet genoeg, maar wel enige progressie heeft geboekt. Zeker als je bedenkt dat bocht 22 voor 2023 is aangepast en een stuk langzamer is geworden.

Op de onderstaande afbeelding met de deltatijden is dat laatste goed te zien aan het verdere afremmen voor bocht 22. Zo zat de witte lijn (2022-ronde) tot die bocht bijna zeven tienden boven de rondetijd van dit jaar. Door de langzamere bocht 22 wordt een groot deel van dat verschil tenietgedaan, maar alsnog blijkt de 2023-creatie uit Brackley sneller rond te gaan dan diens voorganger. Vergeleken met Austin en Brazilië zullen de verschillen absoluut kleiner zijn, maar Hamilton had het in zijn vergelijking expliciet over het begin van vorig jaar. Ondanks de aangepaste bocht is Mercedes sneller, terwijl de pole-tijd van Perez 0.065 seconde langzamer was dan vorig seizoen. Het onderstreept dat Mercedes wel kleine stapjes heeft gezet, al zijn die niet genoeg.

Als we op die stapjes inzoomen, is op de afbeelding hieronder goed te zien dat Mercedes dit jaar vooral harder loopt op rechte stukken. Op het punt waar vlak voor bocht 22 een marker is gezet, bedraagt het verschil zelfs 12 kilometer per uur (!) vergeleken met het jaar ervoor. In dit opzicht passen de data wel bij Hamiltons woorden uit Saudi-Arabië. De Brit liet in Jeddah namelijk optekenen dat Mercedes niet veel meer verliest op rechte stukken, maar des te meer in de bochten. In de data is inderdaad te zien dat de W14 op ieder stuk vol gas harder loopt dan diens voorganger. Het onderstreept dat Mercedes afgelopen winter hard heeft gewerkt aan het verminderen van drag, oftewel de luchtweerstand. Op dat vlak is de huidige auto competitiever, al is het beeld in (langzame) bochten en in de tractiefases nagenoeg identiek aan vorig jaar. Dit zijn de voornaamste facetten waarop Mercedes inlevert, al moet gezegd dat Red Bull ook nog altijd wel harder loopt op rechte stukken.

Waarom Mercedes terecht van concept wisselt

Slotsom is dat de woorden van Hamilton niet helemaal kloppen en dat Mercedes wel degelijk een stap voorwaarts heeft gezet als je dat vergelijkt met begin 2022, zowel vergeleken met de kop als met zichzelf. Maar ja, zoals Wolff al zei, is en blijft F1 een relatieve sport. De ranglijst laat zien dat het nog altijd niet genoeg is om het team te brengen waar het eigenlijk wil zijn. Tel daarbij op dat intern het besef is gekomen dat het plafond van het huidige concept al in zicht is, en het plan om over te stappen op een nieuw (aerodynamisch- en waarschijnlijk ook vloer-) concept valt best te begrijpen. Ook in de data is dat te zien. Alhoewel de afstelling een belangrijke variabele is, toont het bovenstaande dat drag verbeterd is, maar duidt de rest van de telemetrie erop dat het algehele downforceniveau niet bijzonder veel beter is. Ook dit wijst erop dat het plafond van het concept in zicht is en dus dat Mercedes er verstandig aan doet om het over een andere boeg te gooien.