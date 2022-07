Marko: Ferrari zal niet hele race op vol vermogen kunnen rijden

Max Verstappen en Sergio Perez vertrekken op zondagmiddag als tweede en derde op Circuit Paul Ricard, nadat Charles Leclerc op zaterdag met drie tienden verschil de pole-position pakte. Doordat Carlos Sainz vanwege een motorische gridstraf de race van de laatste startrij moet beginnen, heeft Red Bull echter een strategisch voordeel. Daarnaast rijdt het team uit Milton Keynes met een downforceniveau dat vriendelijker is voor de banden, wat in de warme omstandigheden op de Zuid-Franse piste een belangrijk voordeel kan zijn. Helmut Marko ziet ondertussen nog een ander pluspunt: de mindere betrouwbaarheid van de Ferrari-krachtbron.

Wanneer de rechterhand van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz gevraagd wordt naar de kansen van het team in de race, laat hij weten: “We hebben ingezet op onze racepace. Als het om de banden gaat, hebben we de mogelijkheid om zowel op een één- als tweestopper succesvol te zijn. En we hebben Perez hopelijk ook om tegenover Ferrari te kunnen zetten, dat natuurlijk maar één auto van voren heeft. Ook vanuit dat oogpunt bekeken zitten we in een goede uitgangspositie. En als je de statistieken erop naslaat, dan is de man op pole-position niet altijd degene die ook de race wint.” Wat betreft dat laatste heeft Marko het waarschijnlijk over de situatie tijdens dit seizoen, want sinds de Franse Grand Prix in 2018 terugkeerde op de kalender, zijn alle wedstrijden op het Circuit Paul Ricard gewonnen door de coureur op pole-position.

Ferrari leek het vermogen in de kwalificatie iets te kunnen opschroeven. Marko denkt dat er in de race echter geen motorisch voordeel zal zijn voor de Italiaanse equipe. “We hebben bij Ferrari toch wel wat motorproblemen gezien en bij deze hoge temperaturen en gezien de hoge percentage van de ronde dat er volgas gereden wordt, geloof ik dat het riskant voor ze zou zijn als ze de hele afstand op vol vermogen zouden rijden. De Honda-motor kent niet van dat soort ups en downs. Onze performance is constant goed. En qua betrouwbaarheid ziet het er bij ons goed uit, daar hoeven we ons ook geen zorgen over te maken. Het wordt een harde, maar waarschijnlijk weer mooie wedstrijd voor de toeschouwers.”

