Starten op mediums, tussen de achttiende en 27ste ronde wisselen naar harde banden en daarmee naar de finish rijden, is volgens Pirelli in theorie de rapste manier om de Grand Prix van Frankrijk te voltooien. Toch moet ook serieus rekening worden gehouden met tweestoppers, aangezien het erg warm is op Paul Ricard en de banden het dus zwaar te verduren krijgen.

Bovendien is het verschil tussen een één- en tweestopper nihil, aldus Pirelli. Coureurs die twee pitstops willen maken, doen er volgens de bandenleverancier goed aan om een eerste stint van dertien tot twintig ronden op mediums te rijden en daarna te wisselen naar de harde compound. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor de laatste stint: of tussen de 34ste en 40ste ronde binnenkomen om terug te switchten naar mediums, of al tussen ronde 31 en 37 wisselen naar een andere set harde banden.

Beschikbare compounds

Kijkend naar welke banden de coureurs nog beschikbaar hebben, dan is medium-hard-hard een mogelijke strategie voor Max Verstappen. De Red Bull-coureur heeft namelijk nog twee sets nieuwe harde banden en één set nieuwe mediums. Bij Charles Leclerc is dat juist andersom, waardoor de Ferrari-rijder wellicht voor medium-hard-medium gaat. Leclerc start de race in Le Castellet vanaf pole-position, met Verstappen naast zich op de eerste rij.

Sergio Perez kwalificeerde zich als derde en heeft, evenals Verstappen, nog twee sets van de harde band en één van de mediums. Carlos Sainz start vanwege een motorwissel als negentiende en moet dus een inhaalrace rijden. Daarbij kan de teamgenoot van Leclerc rekenen op twee sets van zowel de harde als medium compound. Daarnaast heeft Sainz ook nog een setje softs klaarliggen.