Sainz reageert op kritiek Ferrari-strategie: “Niet eerlijk”

Charles Leclerc kreeg in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk een slipstream van zijn teamgenoot Carlos Sainz, die toen al wist dat hij wegens een motorwissel op de laatste rij moet starten. Volgens Leclerc leverde het sleepje van Sainz hem twee tot tweeënhalve tiende van een seconde winst op. Aangezien het verschil met nummer twee Max Verstappen drie tienden was, was Leclerc waarschijnlijk ook zonder slipstream de snelste geweest. Desondanks verdient het tactische spel van Ferrari een compliment. Het bewijst volgens Sainz dat de Scuderia wel degelijk scherp is op strategisch vlak.

“We hebben nogal wat kritiek gehad qua strategie. Ik vind dat een beetje oneerlijk, want elk team zal daar dit seizoen fouten mee maken”, vertelt Sainz. “Ik ben van mening dat het team dit jaar heel solide is met de strategie en deze kwalificatie is daarvoor het bewijs. Het bewijst ook dat de relatie met Charles goed is en dat we uitstekend samenwerken. Het is leuk om te zien. Ik denk dat je ons en Ferrari de credits moet geven voor de heel leuke dag die we hebben gehad.”

Wegens zijn motorstraf moet Sainz de race op Paul Ricard zelf als negentiende starten. Gevraagd naar wat er nog mogelijk is voor hem in de titelstrijd, antwoordt hij: “Ik heb geen referentiepunt. We hebben nog de helft van het seizoen te gaan en kijkend naar hoe ik nu presteer - bijvoorbeeld hoe snel ik was in Oostenrijk, Silverstone en hier in Q2 - loont het denk ik niet om daar nu over na te denken. Ik blijf liever denken aan hoe ik weer op mijn niveau van vorig jaar kan komen. Deze kwalificatie laat zien dat ik op de goede weg ben en dat ik ervoor blijf gaan, totdat het team anders beslist. Maar voor mij persoonlijk, met nog de helft van het seizoen te gaan en met alles wat er in de eerste helft is gebeurd, zie ik nog steeds mogelijkheden.”

Video: Carlos Sainz na de kwalificatie in Frankrijk