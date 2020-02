Marko zinspeelt op motorische clausule in Verstappen-contract

Het Formule 1-seizoen 2020 zou naast alle actie op de baan vooral in het teken staan van een zinderend 'silly season'. In de geruchtenmolen werd Verstappen onder meer aan Mercedes gelinkt, maar de realiteit bleek anders. De Limburger koos al vroeg eieren voor zijn geld en zette in januari zijn handtekening onder een nieuw Red Bull-contract. Een handtekening die hem tot en met 2023 aan het Oostenrijks-Britse team zal binden. Vanzelfsprekend tot vreugde van topadviseur Marko.

"Voor ieder team is het belangrijk om een zekere mate van continuïteit te hebben. En voor iedere coureur is het ook belangrijk dat hij zich kan concentreren op waar het daadwerkelijk om draait: het rijden en de techniek. Daarom hebben we samen gezegd 'des te eerder, des te beter'", legt Marko uit in gesprek met het Duitse Motorsport Magazin. "We hebben het contract met Honda eerst verlengd tot en met 2021 en daarna zijn we er [met Verstappen] eigenlijk vrij snel uitgekomen."

Die eenjarige contractverlenging met Honda roept meteen de volgende vraag op. Want wat gebeurt er daarna dan? Voor die seizoenen heeft Red Bull Racing formeel nog geen motor. En wat gebeurt er bijvoorbeeld als Red Bull de plank helemaal misslaat met de 2021-reglementen, heeft Verstappen dan nog een uitweg? "In principe staat dit contract vast. Bij een normaal verloop is dus alles geregeld", gaat Marko die vragen in eerste instantie nog enigszins uit de weg.

Desondanks erkent hij wel dat 2021 een belangrijk breekpunt wordt en zinspeelt hij bovenal op bepaalde zekerheden voor Verstappen op motorisch vlak. "We hebben nu een contract met Honda gesloten tot en met 2021. En een Formule 1-auto zonder motor, dat wordt natuurlijk een lastig verhaal", grapt de 76-jarige adviseur uit Graz. "Dus het is duidelijk dat wij een competitieve motor nodig hebben [om Verstappen te behouden]."

Marko is op dit moment echter nog niet bang voor allerlei beren op de weg. Hij heeft namelijk goede hoop dat Red Bull kan leveren wat het heeft beloofd, ook als de Formule 1 in 2021 volledig op de schop gaat. Als het aan Marko ligt, worden de vermeende clausules dan ook helemaal niet van toepassing. "Wij zijn vooral zeer blij, dit geeft ons stabiliteit en geeft het hele team ook ongelooflijk veel motivatie. Het is namelijk ons grote doel om met Max, die ook bij ons is begonnen in de Formule 1, de jongste wereldkampioen ooit te worden."

Video: De contractverlenging van Max Verstappen geanalyseerd