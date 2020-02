FIA klaar om maatregelen te treffen omtrent coronavirus

De tol van het coronavirus in China staat op moment van schrijven op 170 doden en 7.700 bevestigde gevallen. De Wereldgezondheidsorganisatie komt op donderdag bij elkaar om te bespreken of het virus de status krijgt van internationale noodsituatie, waarna meer maatregelen zullen volgen.

Verschillende regeringen hebben hun inwoners reeds alle niet-essentiële reizen naar China afgeraden. Een groot aantal sportevenementen in het land, zoals het WK indooratletiek in maart, is al geschrapt of uitgesteld.

De gevolgen voor de internationale autosport zijn nog niet bekend. De Formule E trekt normaal gezien op 21 maart naar het eiland Sanya. De Grand Prix van China in Shanghai staat op 19 april gepland. De FIA houdt de situatie nauwgezet in de gaten en is bereid om snel maatregelen te nemen. "Na het uitbreken van de epidemie van het coronavirus in China volgt de FIA de situatie nauwgezet met de betrokken autoriteiten, onder leiding van de FIA Medical Commission President, professor Gerard Saillant", klink het in een mededeling van de autosportbond. "De FIA zal de kalender van de aankomende races evalueren en indien nodig stappen ondernemen om de autosportgemeenschap en het publiek te helpen beschermen."

Het is afwachten hoe de situatie rond de epidemie evolueert. In theorie komt de beslissing om de Chinese Grand Prix af te gelasten in eerste instantie van de lokale promotor zelf, maar de FIA kan ook een grote invloed hierop uitoefenen.