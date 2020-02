Binotto heeft vertrouwen in goede samenwerking Vettel en Leclerc

Het 2019-kampioenschap bevatte genoeg momenten waarop het bij Ferrari schuurde, zoals het incident in de Grand Prix van Brazilië of de undercut in Singapore. Sebastian Vettel en Charles Leclerc konden op het circuit niet altijd even goed met elkaar overweg, al beweerden ze dat er buiten de baan niets aan de hand was. De vele controversiële momenten laat Ferrari nu voor wat het is, de wereldtitel was halverwege 2019 toch al buiten bereik door de suprematie van Mercedes.

In plaats daarvan kijkt teambaas Mattia Binotto liever naar 2020 en dat doet hij met alle vertrouwen in zijn line-up, zelfs al willen Leclerc en Vettel elkaar blijven verslaan. "Als ik nu kijk naar onze twee coureurs en hoe zij zich naar elkaar toe gedragen, dan gaat het erg goed. Er heerst een goede teamgeest, ze hebben een goed mikpunt aan elkaar en als in de kwalificatie Charles teleurgesteld is dat hij achter Sebastian ligt, dan is dat positief. In tegenstelling tot wat je in de kranten over het radioverkeer hebt kunnen lezen, is de relatie tussen deze twee voor ons geen zorgelijk onderwerp. Eerder het tegenovergestelde. We hebben een goede line-up en wat betreft ervaring is er een behoorlijk groot verschil. Maar voor ons is het een voordeel", zegt Binotto tegen Motorsport.com.

Leclerc reed tijdens zijn eerste jaar bij de renstal uit Maranello zeven pole-positions, twee zeges, vier snelste raceronden en tien podiumplekken bij elkaar. Hij zette daarmee de meer ervaren Vettel, die nog altijd wereldkampioen hoopt te worden met Ferrari, flink onder druk. Sterker nog: de Monegask scoorde in 2019 uiteindelijk meer punten dan de coureur uit Heppenheim. Ondanks de controversiële momenten afgelopen seizoen, had Binotto nooit het gevoel dat de situatie uit de hand liep. Enige wrijving zal er volgens hem altijd zijn bij topcoureurs. "Je moet het accepteren, want het is ook logisch. Beide zijn toprijders en zijn er om hun best te doen en te winnen. Wat dus belangrijk is voor mij, is dat ze begrijpen wat het overkoepelende doel is en dat ze begrip hebben voor de algemene situatie [in de race]. Over de radio ruziemaken is nooit de beste oplossing, want in de auto zie je het volledige plaatje niet. Dan is het een kwestie van vertrouwen, ook als er fouten worden gemaakt. Het gaat om transparantie voor de race en duidelijkheid tijdens het seizoen. Vervolgens moeten we samen de situatie in de race onder ogen zien, voordat we het uiteindelijk bespreken."

Met medewerking van Jonathan Noble