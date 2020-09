Na twee spectaculaire races op Italiaanse bodem is de Formule 1-bubbel afgereisd naar Sochi. De Russische kustplaats organiseert sinds 2014 een Grand Prix op het voormalig Olympisch park. De baan is Mercedes op het lijf geschreven: in alle edities kwam een Zilverpijl als eerste over de meet. De huidige WK-leider Lewis Hamilton zegevierde al viermaal, zijn teamgenoten Nico Rosberg en Valtteri Bottas wonnen allebei één keer. Komt er dit jaar een einde aan die hegemonie?

In dit artikel brengen we je volledig op de hoogte van alles wat je moet weten over de race, waar je Formule 1 kunt kijken en streamen en meer.

Wanneer vindt de Grand Prix van Rusland plaats?

Datum: Zondag 27 september 2020

Start Nederlandse tijd: 13.10 uur

Start lokale tijd: 14.10 uur

De Formule 1 Grand Prix van Rusland start op zondag 27 september 2020 om 13.10 uur Nederlandse tijd. Door het uur tijdverschil met Sochi wijken de sessietijden af van het gebruikelijke tijdschema. Bovendien start de race lokale tijd een uur eerder dan we gewend zijn.

Voorafgaand aan de traditionele zondagmiddaggebeurtenis vindt het gebruikelijke trainingsschema plaats. Op vrijdag vinden twee vrije trainingen van anderhalf uur plaats. De eerste vrije training start om 10.00 uur Nederlandse tijd, 11.00 uur lokale tijd. De tweede trainingssessie begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Ook op zaterdag beginnen de sessies een uur eerder dan we gewend zijn. De laatste training start om 11.00 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie trapt af om 14.00 uur Nederlandse tijd, 15.00 uur lokale tijd in Sochi.

Hoe kan ik de Grand Prix van Rusland kijken?

Zender: Ziggo Sport

Kanaal: 14 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 12.00 uur Nederlandse tijd

Start van de race: 13.10 uur Nederlandse tijd

Zender: RTL Deutschland

Kanaal: 47 voor KPN en Telfort, kanaal 58 voor Ziggo-klanten

Start uitzending: 12.00 uur Nederlandse tijd

In Nederland is de Formule 1 op televisie op twee manieren te kijken: via de commerciële zender RTL Deutschland of via aanbieder Ziggo. De Duitse televisieomroep zendt de kwalificatie en de race van alle Grands Prix live uit. Voorafgaand aan de race vindt een uitgebreide voorbeschouwing vanaf locatie plaats. Wel wordt de live-uitzending van de race enkele malen onderbroken door reclame. RTL Deutschland is beschikbaar bij nagenoeg alle televisieaanbieders in Nederland. Klanten van KPN, Telfort en XS4ALL vinden de zender op kanaal 47, met een Ziggo-abonnement kijk je via zender 58. Via T-Mobile Thuis kijk je RTL Deutschland op kanaal 397, Tele2-klanten kunnen de zender vinden op kanaal 223.

Kijk je liever naar de Formule 1 met Nederlands commentaar? Dan is Ziggo de enige optie. Klanten van de aanbieder kunnen via kanaal 14 gratis naar alle kwalificaties en races kijken. Heb je geen abonnement bij deze zender? Dan kan je de betaalmodule Ziggo Sport Totaal afsluiten. Dit pakket is voor iedereen beschikbaar en biedt toegang tot zes extra sportkanalen, waaronder het Racing-kanaal. Hier worden alle vrije trainingen, kwalificaties en races van de Formule 1 uitgezonden. Ook kan je op deze zender diverse andere kampioenschappen, zoals IndyCar, DTM en NASCAR, live volgen. Een abonnement op Ziggo Sport Totaal kost 14,95 euro per maand en is bij alle aanbieders verkrijgbaar.

De uitzending van de Formule 1 Grand Prix van Rusland op Ziggo begint om 12.00 uur Nederlandse tijd. Dat is eerder dan gebruikelijk vanwege de vroegere starttijd van de race, namelijk 13.10 uur Nederlandse tijd. Voorafgaand aan de race wordt uitgebreid vooruitgeblikt door presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele wisselende gasten. Het commentaar bij de F1-races wordt verzorgd door Olav Mol en pitreporter Jack Plooij.

Kan ik de race streamen?

Heb je geen televisie in de buurt maar wil je toch Formule 1 kijken? Dan zijn er enkele streamingsdiensten beschikbaar om de actie op je smartphone, tablet of pc te kijken. F1TV Pro is de officiële streamingsdienst van de Formule 1 en zendt live alle trainingen, kwalificaties en races uit. Met het abonnement krijg je ook toegang tot andere features zoals livetiming, live driver tracker, boordradio’s en onboardbeelden van alle coureurs. Bovendien kan je zelf kiezen naar welke commentator je wilt luisteren. Een jaarabonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar.

Een andere optie is Ziggo Sport Go, de streamingsdienst van Ziggo. Hiermee kijk je naar zes extra sportkanalen, waaronder het speciale Racing-kanaal. Hier worden live alle vrije trainingen, kwalificaties en races uitgezonden. Een abonnement op Ziggo Sport Go kost 9,95 euro per maand. Hiermee kijk je de Formule 1 via je mobiel, tablet of pc/laptop. Het abonnement werkt in geheel Europa dus je kunt ook in andere landen naar de Nederlandse aanbieder kijken.

Hoeveel ronden telt de Grand Prix van Rusland?

De Formule 1 GP van Rusland op zondag 27 september 2020 gaat over 53 ronden over het Sochi Autodrom. Het circuit op het voormalig Olympisch park is 5,848 kilometer lang. Dat brengt de totale raceafstand op 309,944 kilometer. De lengte van een Formule 1-race bedraagt (zonder onderbrekingen) altijd minimaal 305 kilometer. De ronde waarin deze afstand wordt volbracht is doorgaans ook de laatste ronde van de race. Uitzondering op de regel is de Grand Prix van Monaco: deze heeft een lengte van ‘slechts’ 260 kilometer en is daarmee qua afstand de kortste race van het jaar.

Weersverwachting Grand Prix van Rusland

Op dit moment is een depressie langs de Turkse kustlijn in ontwikkeling. De groei van deze depressie verloopt echter nogal traag. De regen blijf voorlopig nog uit en we hebben komend weekend dan ook met droge omstandigheden te maken. De wind draait in de loop van het weekend naar het zuiden waardoor de temperatuur verder oploopt. Waar de middagtemperatuur vrijdag nog een graad of 26 is, zal dit zondag een aantal graden hoger liggen. Hierbij blijft het droog. De eerste neerslag van betekenis valt pas na het weekend en dus na de race.

