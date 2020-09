Hamilton naar Red Bull? "Wat heeft Jordan gedronken", aldus Horner

"Ik vind persoonlijk dat Lewis naar Red Bull moet gaan en bijvoorbeeld niet naar Ferrari", verkondigde Jordan vorig week in gesprek met Ziggo Sport. "Dat zou perfect zijn. Verstappen is momenteel de beste jonge coureur in de Formule 1, daar bestaat geen twijfel over. Als hij een teamgenoot als Lewis Hamilton zou hebben, dan zou Max hem volgens mij alsnog verslaan."

Op de persconferentie voor teambazen werd Horner geconfronteerd met de woorden van Jordan, al had de Red Bull-teambaas wel een aardige knipoog in petto voor de inmiddels 72-jarige Ier. "Ik vraag me vooral af wat Eddie voor die tijd heeft gedronken", lacht Horner tegenover onder meer Motorsport.com. "Nee kijk: vanuit het perspectief van de fans heeft hij absoluut gelijk. Maar ik heb recent niets van Lewis gehoord, al kan ik me heel goed voorstellen dat hij gewoon blijft waar hij nu zit."

Een tweestrijd tussen Verstappen en Hamilton bij hetzelfde team komt er logischerwijs niet, al heeft Horner wel andere plannen. "Feit blijft dat iedereen graag een directe strijd tussen Verstappen en Hamilton ziet. Hopelijk kunnen wij Max van een auto voorzien, waarmee dat mogelijk is. Dat zeg ik met het oog op de laatste races van dit jaar, maar des te meer met het oog op volgend jaar en de jaren daarna." Horner gaat er daarmee ook meteen vanuit dat Hamilton zijn aflopende contract bij Mercedes zal verlengen.

De Hamilton-opmerkingen van Jordan neemt Horner dus met een korreltje zout, al blijft overeind dat Red Bull nog een zitje vrij heeft voor volgend jaar. Witte rook is er nog niet, al herhaalt Horner dat Alexander Albon op pole-position staat. "Wanneer we een besluit nemen? Nou in ieder geval voor kerst. Alle Red Bull-coureurs hebben doorlopende contracten, dus we hebben geen haast met de specifieke invulling van die zitjes", vervolgt Horner vanuit Sochi. "Onze focus ligt daarbij op Alex. Pierre [Gasly] doet het geweldig bij AlphaTauri, zij passen erg goed bij elkaar. AlphaTauri heeft als zusterteam ook een iets andere status gekregen, dus zij hebben daar nu ook een goede en ervaren coureur nodig. Wat betreft de beschikbare coureurs van buitenaf [Perez en Hülkenberg] moet ik als teambaas natuurlijk op de hoogte zijn van alle opties, al is het waarschijnlijk dat we vasthouden aan onze eigen coureurs."