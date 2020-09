Horner komt met bijzonder plan voor reverse grids in F1

Het idee van een omgekeerde startopstelling speelt al langer in de Formule 1. Het zou de 'gewone' kwalificatie op zaterdagmiddag moeten vervangen. Geen beslissende tijdstraining, maar een sprintrace met een omgekeerde startopstelling op basis van de WK-stand. Punten zijn daarin niet te verdienen, de uitslag van die zaterdagse race bepaalt enkel de startopstelling voor zondag. De toppers starten op zaterdag dus achteraan en moeten naar voren zien te komen voor een zo goed mogelijke startplek op zondag, voor de 'echte' race.

De FIA en Formule 1-organisatie wilden in 2020 eigenlijk al experimenteren met dit plan, maar Mercedes stak daar een stokje voor. Omdat voor veranderingen in het lopende kalenderjaar een unanieme meerderheid nodig is, ging het feest niet door. Na het spektakelstuk op Monza is het thema bij de teambazen echter opnieuw op de agenda gekomen. Nog steeds is niet iedereen enthousiast - zo zou het plan 'de glans en waarde' van een Grand Prix-zege halen - al wil Horner het plan nog niet een tweede keer afschieten.

"Het is een beetje dubbel in meerdere opzichten. De racer en purist in mij zegt dat een omgekeerde startopstelling verkeerd is voor F1, maar dan zie je zo'n race als op Monza en ga je toch weer nadenken over het door elkaar husselen van de gebruikelijke verhoudingen. De beste manier om dat te doen, is toch met een reverse grid. Het blijft natuurlijk wat kunstmatig, maar als je de snelste auto vooraan zet dan hoef je geen wetenschapper te zijn om te voorspellen dat die vooraan blijft en wegrijdt", zegt Horner tijdens de online persconferentie voor teambazen in Rusland. "F1 moet niet bang zijn om nieuwe dingen te proberen."

Door dat dubbele gevoel wil Horner experimenteren met een omgekeerde startopstelling in een extra F1-race, voor zover daar ruimte voor is in de overvolle kalender. "Als je bijvoorbeeld een race organiseert die niet meetelt voor het wereldkampioenschap, dan wordt het erg interessant om te zien wat de uitkomst van een omgekeerde startopstelling wordt", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Als je het niet probeert, zul je het nooit weten. Het is heel makkelijk om te zeggen 'het is belachelijk en werkt toch niet'. De purist in mij denkt ook zo, maar soms moet je in het leven iets proberen en maar gewoon zien wat ervan komt."

Niet alle teams overtuigd van 'plan Horner'

Voor circuits kijkt Horner naar banen die in het coronajaar 2020 zijn toegevoegd aan de Formule 1-kalender. "We hebben al die prachtige, extra circuits die dit jaar een race hebben gekregen, maar die we in de komende jaren niet meer kunnen bezoeken. Als je dan één evenement uitkiest om zoiets te proberen, wat hebben we dan te verliezen?" De teambaas benadrukt wel dat het in dit stadium om een persoonlijk idee gaat en dat hij het plan nog niet met de andere formaties heeft besproken.

Als dat gesprek er wel komt, heeft Horner nog behoorlijk wat werk aan de winkel. Zo is niet alleen Mercedes, maar ook McLaren-teambaas Andreas Seidl tegen het voorstel. "We hebben het simpelweg niet nodig in F1. Als je naar de strijd in het middenveld kijkt, dan is dat gewoon super. Ik denk niet dat we een fundamenteel probleem in deze sport hebben. Bovendien moeten we wachten op 2022, op de nieuwe reglementen en op een eerlijkere verdeling van de financiële middelen. Volgend jaar wordt nog een soort van overgangsjaar, maar vanaf 2022 zou het veld wel in elkaar moeten schuiven en zouden de races spannender moeten worden."