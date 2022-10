George Russell kwam in de Singaporese kwalificatie niet door het tweede deel heen. Hij bleef met een elfde tijd steken. Volgens de Brit was een probleem met de W13 de boosdoener. Vanwege de situatie heeft Mercedes ervoor gekozen om een tactische zet te doen door de W13 van nieuwe power unit-elementen te voorzien. Hierdoor krijgt de Brit verse elementen in de pool. Dat kan met nog een aantal Grands Prix op het programma een voordeel zijn.

De Mercedes-coureur ontvangt op het Marina Bay Street Circuit een nieuwe turbo, MGU-H en MGU-K. Daarnaast is de W13 voorzien van nieuwe elektronica en is ook de batterij ververst. Al deze nieuwe onderdelen vallen buiten het toegestane aantal en dus levert hem dit een straf op. Op de F1-auto is ook een nieuwe uitlaat gezet, maar met dat component zit hij nog binnen de limiet.

Alle nieuwe onderdelen betekenen dat Russell de Grand Prix van Singapore vanuit de pitstraat moet gaan starten. De race lijkt in tegenstelling tot de kwalificatie volledig droog te gaan verlopen en dus staat de Britse coureur een zware taak te wachten. Inhalen is op het stratencircuit niet eenvoudig, al moet de toevoeging van een derde DRS-zone voor meer actie zorgen. Charles Leclerc begint de GP vanaf pole-position, kort voor Sergio Perez en Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton.