Mercedes: "Veel performance gevonden met F1-auto voor 2023"

Mercedes heeft een moeilijke weg achter de rug met de W13 en worstelt op sommige circuits nog steeds. Het Duitse merk kon de prestaties van Red Bull Racing en Ferrari niet evenaren en is er in 2022 nog niet in geslaagd een Grand Prix-zege te bemachtigen. De kans op snel herstel wordt verder belemmerd door het budgetplafond. Mercedes was en is daardoor niet in staat om de W13 geregeld van updates te voorzien. Hoewel het budget voor 2023 al vaststaat, weet de equipe inmiddels wel beter waar het bij de W13 aan schort. Daarom is Mercedes optimistisch over de vooruitgang die het denkt te gaan boeken met de W14.

Op de vraag van Motorsport.com waar Mercedes momenteel staat met de auto voor 2023, antwoordt teambaas Toto Wolff. "Het voelt in deze industrie alsof je een olietanker aan het keren bent. Eerst is het zaak te achterhalen wat de oorzaak van het tegenvallen is. Daarna is het zaak de boel verder te ontleden. Wat is de eerste laag? Wat is de tweede laag? Zitten we echt bovenop alle vraagtekens? Het antwoord is nee, dat zitten we niet. Maar ik denk dat we inmiddels een groot deel van de prestaties die we missen hebben ontdekt. Ik durf echter niet met honderd procent zekerheid te zeggen dat we in 2023 weer om de titel strijden. Het doel is er, de verwachting ook. Er is alleen nog werk aan de winkel."

Mercedes presteert in Singapore

In Singapore kwam Mercedes zaterdag dicht bij een tweede pole-position van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton klokte een tijd die slechts 0.054 seconde langzamer was dan die van polesitter Charles Leclerc. Ondanks de strijd om de beste startplek, bagatelliseerde Wolff de prestatie als teken van vooruitgang. Hij hangt het resultaat aan het talent van Hamilton. "Dit was zijn verdienste", vervolgt de chef. "Het is namelijk niet eenvoudig om de auto te besturen. Het gaat het hele jaar al lastig. Ik denk daarom dat het goed is dat we voor pole vochten. Dat waren we gewend namelijk. In dit geval was hij de auto in feite te slim af. Het was op het randje. Ik denk dat als hij de ronde nog beter had samengebracht, we op pole stonden. We mogen echter ontzettend tevreden zijn met zijn prestatie."

Voorafgaand het Singaporese Grand Prix-weekend werd Mercedes voorzichtig als een van de favorieten opgeschreven. "Dit is een van die banen die, zoals onze simulaties al vertelden, beter bij ons zou moeten passen. Dit los van de hobbels. Dat was ook precies het commentaar van de coureurs. Het rijden was namelijk amper te doen, de auto was veel te stijf. De aerodynamica lijkt in de breedte wel te werken. We staan er beter voor dan op andere circuits", besluit de Oostenrijker.