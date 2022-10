Russell heeft probleem in bochten: “Alsof iemand me duwde”

George Russell had het in de kwalificatie op het Marina Bay Street Circuit met name lastig in de langzame bochten. De Mercedes-rijder werd getroffen door een vergelijkbaar probleem als in de vrije trainingen op vrijdag, toen hij in dezelfde bocht twee keer rechtdoor schoot en daarbij de muur kuste. Voor Russell voelde het alsof in de bochten het gas bleef hangen. “Volgens mij was het te zien in de data, maar in de loop van de kwalificatie werd het steeds slechter”, antwoordt de 24-jarige coureur op een vraag van Motorsport.com.

“In de langzame bochten voelde het letterlijk alsof iemand me van achteren aan het duwen was. Heel zonde”, vervolgt Russell. “Het is heel frustrerend, kijkend naar hoe snel de auto hier is en naar hoe goed onze race pace eruitzag. In de eerste vrije training was het probleem al duidelijk aanwezig en in de kwalificatie voelde ik al meteen dat er iets niet in orde was. In elke bocht schoot ik maar door, ik kwam gewoon de bocht niet om.”

Russell wacht zondag dus een inhaalrace vanaf P11. “Hoe je auto ook presteert, je wil nooit als elfde starten als je een wagen hebt om mee te vechten voor de winst”, baalt Russell. “Elke keer dat we hier hebben geracet, is er een safety car geweest. Hopelijk wordt het een tweestopper, aangezien we iets anders moeten proberen dan onze concurrenten. Het wordt echter geen eenvoudige race.”

De progressie die Mercedes boekt, is volgens Russell wel positief. “Het tempo dat we dit weekend hebben, laat zien dat we ons gedurende het seizoen hebben verbeterd qua aerodynamica en porpoising”, vervolgt hij. “We hebben zeker nog een lange weg te gaan, maar we hebben absoluut veel progressie geboekt. Dat is positief.”

Video: George Russell na de kwalificatie in Singapore