Russell: Ervaring gaat Hamilton aan de wereldtitel helpen

Met nog zeven races te gaan is het Formule 1-seizoen 2021 aanbeland in de laatste fase. Met slechts twee punten verschil is de titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen het gesprek van de dag in de paddock en dus worden op de donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Turkije ook andere coureurs gevraagd naar de strijd tussen beide titelkandidaten.

Op het Istanbul Park mochten Kimi Raikkonen en George Russell naast elkaar plaatsnemen in de persconferentie. Beide coureurs kregen er de vraag voorgelegd welke coureur aan het einde van het seizoen gekroond zal worden tot wereldkampioen. Raikkonen trapte zijn antwoord geheel in stijl af: “Diegene die de meeste punten heeft”, antwoordde de Fin na een diepe zucht. “Ik hoop in ieder geval dat het op de baan beslist gaat worden, niet dat een mechanisch probleem of iets dergelijks uiteindelijk de beslissing brengt. Uiteindelijk zou dat beter zijn voor de Formule 1, al is het sowieso al heel goed voor de sport dat twee coureurs zo aan elkaar gewaagd zijn.”

Raikkonen weigerde om een naam te noemen, maar daar had zijn buurman minder moeite mee. Wellicht niet geheel verrassend tipt de Brit zijn toekomstig teamgenoot voor de wereldtitel, al heeft de Williams-coureur daar wel een goede reden voor: “Het gaat heel erg dicht bij elkaar zitten. Ik denk dat Mercedes en Lewis de ervaring hebben. Daarnaast hebben ze in de laatste zeven jaar natuurlijk al zeven keer de wereldtitel gepakt. Uiteindelijk zal dat in hun voordeel uitpakken wanneer het er echt op aankomt. Red Bull en Max zijn al het hele jaar ontzettend snel, maar puur afgaande op de recente ervaring zal de titel waarschijnlijk naar Lewis en Mercedes gaan.”

Russell nog niet bezig met 2022

Hoewel Russell zijn toekomstig teamgenoot dus voor de wereldtitel tipt, heeft de Brit sindsdien nog niet echt nader kennisgemaakt met de huidige WK-leider. Op de vraag of de verstandhouding tussen de twee al iets veranderd is sinds het ondertekenen van zijn Mercedes-contract, antwoordt Russell: “Om eerlijk te zijn niet, de band met Lewis is nog niet veranderd, maar ik weet zeker dat die wel zal groeien zodra we meer met elkaar gaan samenwerken. Om eerlijk te zijn ben ik nog niet echt bezig geweest met 2022. Ik denk dat iedereen eerst dit seizoen achter de rug wil hebben, we zijn nu nog allemaal in onze eigen gevechten verwikkeld. Het zou te vroeg zijn als ik die twee nu al ga samenvoegen, omdat het alleen maar een afleiding zou zijn, voor mij en voor het team. Maar zodra de tijd rijp is, ga ik me absoluut voor 120 procent geven om te zorgen dat we goed voorbereid beginnen aan het nieuwe seizoen.”

