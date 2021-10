Verstappen: Witte livery laat goed zien hoe dankbaar we Honda zijn

Honda zwaait na dit Formule 1-seizoen formeel af als motorleverancier. Red Bull wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan en dus kunnen fans dit weekend tevergeefs zoeken naar de gebruikelijke kleuren van het energiedrankenmerk. Die zijn eenmalig ingeruild voor een overwegend wit ontwerp. "Ik vind het eigenlijk best cool om te zien", stelt Max Verstappen tijdens de persconferentie in Turkije. "F1-auto's blijven gedurende de jaren toch vaak hetzelfde, dus dan is het wel mooi om een keer met zo'n speciale livery te kunnen rijden."

"Sowieso is het mooi om de samenwerking met Honda op deze manier te vieren. Het was natuurlijk bedoeld voor de Japanse GP en ik vind het jammer dat die race weer niet door kan gaan, maar het is wel geweldig dat we dit plan hebben doorgezet en er in Turkije gewoon mee rijden. Om eerlijk te zijn vind ik dat wit ook echt mooi op onze auto." Voor de gelegenheid zijn Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez ook in een witte race-overall gestoken.

De huidige nummer twee uit de WK-stand benadrukt dat Honda zo'n bedankje verdient. Alhoewel er nog geen wereldtitel op de teller staat en Red Bull met Renault vier titels heeft gepakt, hecht Verstappen meer waarde aan deze relatie. "Ik denk dat we veel geïntegreerder samenwerken. Het is een heel andere mentaliteit en dat zeg ik natuurlijk niet om Renault af te zeiken. Maar ik moet zeggen dat ik het heel aangenaam vind om met Honda te werken. Dus ja, vandaar ook deze livery. Om die nu alsnog op de auto te zetten, laat goed zien hoe dankbaar we bij Red Bull zijn naar Honda toe."

Vertrouwen in plannen Red Bull Powertrains

Andersom bewijst Honda Red Bull ook een dienst. Zo is al naar buiten gebracht dat Red Bull Powertrains de intellectuele eigendommen van Honda mag gebruiken en zal er volgend jaar eveneens een zachte landing zijn. De motor voor 2022 komt nog uit Japan en zal door Honda worden klaargemaakt voor E10-brandstof. Ook de enige motorische upgrade die is toegestaan voordat de doorontwikkeling aan banden wordt gelegd, zal Honda voor haar rekening nemen.

Het is goed nieuws voor het motorenproject van Red Bull, dat voor de jaren daarna overigens ook kan rekenen op Honda-personeel dat de overstap maakt. Zij vormen een team samen met Mercedes-aanwinsten en mensen die Red Bull zelf werft. Het proces is in volle gang, net als het inrichten van de hallen in Milton Keynes, die de thuisbasis van Red Bull Powertrains zullen vormen. "Daar wordt nu natuurlijk vol op ingezet. Ik heb er zeker vertrouwen in, alleen de tijd zal moeten uitwijzen hoe het gaat precies verlopen. Dat kun je nu nog niet allemaal invullen, maar Red Bull doet er in ieder geval alles aan om er een succes van te maken", sluit Verstappen af in gesprek met de Nederlandse pers.

F1-update: Verstappen met witte Honda in voetsporen van vader Jos