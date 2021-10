Sainz: Gridstraf maakt focus op verbeteren vorm in races mogelijk

Ferrari introduceerde tijdens de Grand Prix van Rusland de nieuwste specificatie van de krachtbron. Daarbij waren vooral verbeteringen aangebracht aan het hybridesysteem van de power unit. In plaats van beide rijders te voorzien van een nieuwe motor, werd besloten om alleen Charles Leclerc te voorzien van de verbeteringen. Dat ging voor hem wel ten koste van een start achteraan de grid. Teamgenoot Carlos Sainz moest nog even wachten op de verbeterde krachtbron, maar eerder deze week bevestigde Ferrari al dat die wissel in Turkije gaat plaatsvinden. Ook voor de Spanjaard geldt dat hij hierdoor achteraan moet starten.

Toch heeft Sainz er geen problemen mee dat hij vanuit de achterhoede aan de race op Istanbul Park moet beginnen. “Het klinkt vreemd, maar ik kijk er eigenlijk naar uit”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. De Spanjaard beredeneert dat de focus hierdoor meteen naar de race kan, wat mogelijk gunstig uitpakt voor Ferrari op de langere termijn. “Het zorgt eigenlijk voor een heel ander weekend, want je neemt waarschijnlijk niet deel aan de kwalificatie. Ineens verandert mijn benadering dus naar de race, wat voor zowel mijzelf als de auto op dit moment de zwakke plek is qua racemanagement en bandenmanagement.”

“Ik krijg dus de kans om de verschillende bandencompounds te gebruiken in VT1, VT2 en VT3, zodat ik hopelijk mijn bandenmanagement en mijn begrip van de auto in racecondities kan verbeteren. Op die manier wil ik proberen een stap te maken. Als ik dit weekend iets ontdek, dan kan die stap mij mogelijk tot het einde van het jaar helpen. Daarom ga ik dit als een testweekend gebruiken. Bovendien heb je bij de start niets te verliezen, want je ligt toch al laatste. Ook heb ik een behoorlijke staat van dienst in het naar voren komen vanuit de achterhoede bij mijn finishes in de top-vijf en op het podium. Dus ik geniet er eigenlijk altijd van, want je hebt niets te verliezen.”

Naast het feit dat hij zondag meer strategische opties heeft doordat hij meer zachte banden overhoudt, gaat de nieuwe Ferrari-krachtbron volgens Sainz een extra boost zijn in zijn pogingen om terrein goed te maken vanaf de laatste startrij. “Ik kijk ook uit naar de nieuwe motor, niet alleen naar het als laatste starten. Het is een nieuwe krachtbron en ik verwelkom alle ontwikkelingen en de moeite die is gedaan om het al in de laatste races van dit jaar te kunnen uitproberen. In Sochi zag het er veelbelovend uit bij Charles, dus ik kijk ernaar uit”, aldus de nummer twee van de GP van Rusland. “Jullie hebben gezien dat we nog steeds vermogen tekortkomen, een behoorlijke achterstand die we proberen goed te maken. Hopelijk helpt deze motor mij om iets makkelijker door het veld te komen dan met de oude.”