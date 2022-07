Fernando Alonso keerde begin 2021 terug naar de Formule 1 na uitstapjes naar Le Mans, Indy 500 en de Dakar Rally. Met zijn 40-jarige leeftijd is Alonso de oudste coureur op de grid en heeft de ambities om ook na dit seizoen 'gewoon' door te gaan in de koningsklasse. Teamgenoot Esteban Ocon is voor een langere periode verbonden aan Alpine en dus is alleen het stoeltje van Alonso voor 2023 nog vrij. Het team heeft racetalent Oscar Piastri als reserve, maar die lijkt te worden uitgeleend aan Williams.

Teambaas Otmar Szafnauer liet in Silverstone weten dat gesprekken met Alonso nog niet in de volgende fase zitten, maar dat na de zomerstop in augustus verder wordt gekeken. Alonso bevestigde daar geen problemen mee te hebben, helemaal omdat de maand juli bomvol F1-races zit. "Tot op heden zitten we nog niet in de onderhandelingen", zei Alonso kort na de kwalificatie in Groot-Brittannië. "Uiteraard moet dit wel een keer gebeuren, maar dat doen we na de zomerstop wel. Ik wil me nu focussen op het racen. In juli alleen al hebben we vier wedstrijden. Mijn doel is om punten te pakken, aangezien ik vooralsnog veel pech heb gehad." Afgelopen zondag kantelde het de kant van Alonso op. De Spanjaard kwam als vijfde over de finish, achter Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Sergio Perez.

Szafnauer liet na die prestatie doorschemeren dat er pas na de zomer een beslissing wordt gemaakt. "Het seizoen loopt ook lang door. Voorheen waren we in oktober al klaar, dus silly season begon toen eerder. Nu gaan we door tot bijna december, dat is dan ook wel een goede timing." Op de vraag of er een reden is voor Alpine om Alonso niet te behouden, antwoordt de teambaas. "Ik heb daar nog niet over nagedacht, maar het is een goede vraag. Hij rijdt briljant en kwalificeert ook nog eens goed. Dat is waar het om gaat. Laten we er eens goed over nadenken."

