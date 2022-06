Alpine-teambaas: "Piastri rijdt volgend jaar in de Formule 1"

Oscar Piastri heeft zich met zevenmijlslaarzen een weg door de opstapklassen onder de Formule 1 gebaand. De Australiër heeft zich een groot talent getoond door in zijn eerste Formule 3-seizoen meteen de titel te pakken en dat kunstje een jaar later in de Formule 2 te herhalen. Piastri leek daarmee klaar voor het grote werk in de koningsklasse, maar die kans bleef begin 2022 uit. Alpine, waar hij in het opleidingstraject zit, was met Esteban Ocon en Fernando Alonso al voorzien en dus viel Piastri buiten de boot.

Dit jaar werkt Piastri een jaar langs de zijlijn af: meekijken, leren en zoveel mogelijk testkilometers maken is het devies voor hem. Dat gezegd hebbende wil Piastri zich slechts één jaar in die rol schikken. Volgend jaar wil hij wél op de grid staan en die kant lijkt het ook op te gaan. In de persconferentie te Canada reageert Otmar Szafnauer namelijk kort maar krachtig op de vraag of Piastri volgens hem volgend jaar in de Formule 1 rijdt: "Ja." Gevraagd of dat een garantie op een zitje is, en of er al een voorcontract is getekend, vervolgt de Alpine-voorman: "We praten niet over details van contracten die we met coureurs afsluiten. Dat doen we nooit. Dus hoe graag ik het jullie ook wil vertellen, ik kan dat niet doen. Maar als ik 'ja' zeg, dan is wel duidelijk dat dit het plan is."

Het geruchtencircuit in de paddock draait op volle toeren en op basis van die verhalen zou Piastri zelfs in het lopende seizoen al in kunnen stappen. Nicholas Latifi staat onder druk bij Williams en Piastri zou de voornaamste gegadigde zijn om in te stappen als de Canadees daadwerkelijk op de schopstoel zit. Gevraagd of Szafnauer kan uitsluiten dat Piastri dit jaar al debuteert, reageert hij: "Nee, dat kan ik niet uitsluiten. Ik heb al die verhalen ook gelezen, maar ik kan de toekomst verder niet voorspellen. Als ik de toekomst wel zou kunnen voorspellen, dan was ik nu niet hier in Montreal geweest, maar in Las Vegas."

Williams-teambaas Jost Capito, die een sessie later in de persconferentie zat, bevestigde dat hij inderdaad naar Piastri kijkt voor volgend jaar: "Hij staat op onze lijst, ja. Maar ik neem aan dat hij niet alleen bij ons op de lijst staat."