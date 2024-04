Waarom Norris zijn F1-sprintpole mocht houden ondanks track limits-overschrijding

Regen maakte de omstandigheden tijdens de sprint kwalificatie op het Shanghai International Circuit uitermate uitdagend. Veel rijders gingen in het beslissende segment een of meerdere malen van de baan in hun jacht op een goede tijd. Max Verstappen schoot zelfs tweemaal van de baan, Ferrari-coureur Charles Leclerc kwam goed weg na een spin en een lichte touché met de muur.

Na acht zenuwslopende minuten prijkte de naam van Lando Norris bovenaan de tabellen, maar niet voordat zijn rondetijd kortstondig was geschrapt. Kort voordat hij aan zijn ronde begon die hem de pole-position opleverde, schoot de Brit in de listige linkerknik richting het rechte stuk van de baan. Hij ging met vier wielen over de witte lijn en ploeterde kortstondig door het gras.

Zoals gebruikelijk in dergelijke situaties werd de rondetijd automatisch geschrapt. Bij het overschrijden van de baanlimieten in de laatste bocht kan voordeel behaald worden, doordat je met een hogere snelheid aan de vliegende ronde begint. Daarom wordt bij een dergelijke overtreding de huidige ronde, én de volgende ronde geschrapt. De wedstrijdleiding realiseerde zich in dit geval al snel dat Norris geen enkel voordeel had gehad van zijn uitstapje. McLaren F1-teambaas Andrea Stella stelde dat zijn pupil drie tienden verloor in zijn uiteindelijke poleronde door in de laatste bocht van de ronde ervoor van de baan te gaan. Daardoor werd de acceleratie richting start-finish flink gehinderd. Race control kon zich daarin vinden en herstelde de rangorde. Wanneer duidelijk gebleken was dat Norris voordeel had behaald door zijn uitstapje, dan was de rondetijd uiteraard wel geschrapt. De grindbak aan de buitenzijde van de bocht maakt het echter nagenoeg onmogelijk om voordeel te hebben van het overschrijden van de track limits.

“Ze dachten waarschijnlijk dat zijn uitstapje in de laatste bocht in dit geval implicaties had voor de volgende ronde”, legt teambaas Stella uit aan Sky Sports F1. “De volgende ronde was zijn poleronde, en dat was een vlekkeloze ronde. Er was dus geen probleem. De FIA herstelde de rangorde zelf. En door in die bocht van de baan te schieten, begin je op een veel lagere snelheid aan de volgende ronde. Lando verloor bijna drie tienden door in de laatste bocht van de baan te gaan.”

Probleem bij Piastri

Teamgenoot Oscar Piastri kwam niet verder dan de achtste plaats. Stella legt uit wat het probleem was bij de jongeling: “Felicitaties aan Lando. In deze omstandigheden is het vooral de rijder die het verschil maakt. En dat heeft hij gedaan. Oscar had helaas een probleem bij het uitkomen van de hairpin. Door wielspin schoot de versnelling in neutraal, waardoor hij veel tijd verloor. Anders hadden we twee rijders aan de voorkant van de grid kunnen hebben. Al met al een goede sessie, we zijn blij.”