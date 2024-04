Norris blij met F1-sprintpole: "Laatste ronde was alles of niets"

De kans dat regen een rol zou gaan spelen in de sprintkwalificatie bedroeg 60 procent, maar dat werd uiteindelijk 100 procent. Voor Lando Norris pakte die regen goed uit, want hij veroverde zijn tweede sprintpole - ook al werd zijn snelle ronde in eerste instantie nog geschrapt door de stewards. De McLaren-coureur was ruim een seconde sneller dan Lewis Hamilton en kijkt dan ook tevreden terug op de bijzondere sessie, met name SQ3.

"Ik ben ontzettend blij, mijn dank gaat uit naar het team", zegt Norris na de enerverende sprint kwalificatie. "Het was lastig. Je bent altijd gespannen als je een sessie als deze ingaat, wetende dat er regen op komst is. Ik was best blij met het gevoel op de droge baan. We hebben tot nu toe een goede snelheid te pakken. Ik werd dus wat nerveus maar onder dit soort omstandigheden moet je veel risico nemen, echt pushen en bandentemperatuur genereren. Maar ik was snel en bleef maar inlopen op de Ferrari, dus ik moest steeds gas terugnemen. De eerste twee ronden waren dus niet goed en de laatste ronde was goed genoeg voor de pole, dus ik ben blij. Helaas was dit niet voor de echte kwalificatie, maar goed", lacht de McLaren-coureur, die nu op plaats twee staat van sprintpolesitters.

Tijdens SQ3 bleef het hard regenen, waardoor de kans op veel snellere rondetijden leek af te nemen. Toch slaagde Norris erin, mede door zijn banden op de ideale temperatuur te houden, om een gat te slaan in de ronde waar het om draaide. "Ik had de eerste twee ronden afgebroken, dus die laatste ronde was alles of niets", legt hij uit. "Maar het werd alsmaar natter. De omstandigheden voor die laatste ronden waren dus een stuk slechter dan de tweede ronde. Ik werd een beetje nerveus, maakte een paar fouten en had behoorlijk last van aquaplaning. Maar het was leuk. We zijn bovenaan geëindigd, precies wat we wilden. Het is dus een welkome verrassing en een goede uitgangspositie voor morgen."

Voor die sprintrace is het nu dus de vraag wat de teams precies zullen doen. Naar verwachting blijft het zaterdag droog en de teams hebben in de eerste en enige vrije training kunnen testen op de slicks, maar het is nog afwachten welke compound de beste keuze zal zijn. "Geen flauw idee", luidt het antwoord van Norris op de vraag wat te verwachten van de sprintrace. "Maar we hebben vanochtend ons huiswerk gedaan. We hebben wat ronden achtereenvolgend gereden om dingen te proberen, maar het hangt van het weer af. Er is nog kans op regen voor morgen. Als het weer zoals dit wordt, dan maken we nog redelijke kans. Maar de race is heel anders dan de kwalificatie. Ik weet zeker dat iedereen morgen wat zal inlopen, maar de snelheid is goed, ongeacht of het droog of nat is", klinkt het strijdvaardig. "Ik denk dat we er goed voor staan. Het is zoals gezegd een beetje een verrassing, maar ik ben heel blij met het goede werk van het team. Ik heb een goed gevoel in de auto en dat betaalt zich uit."