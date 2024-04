Na slechts één vrije training mochten de Formule 1-coureurs op het Shanghai International Circuit meteen aan de bak voor de eerste sprintkwalificatie van het jaar. Het sprintformat is dit jaar op de schop gegaan, waardoor de sessies elkaar anders opvolgen dan vorig seizoen. De zaterdag is niet langer een op zichzelf staande sprintdag, hetgeen verklaart waarom niet de gewone kwalificatie, maar juist de sprintkwalificatie nu op vrijdag plaatsvindt. Belangrijker voor de teams nog is dat er vanaf 2024 twee keer een parc fermé van kracht is in een sprintweekend. Aan het begin van de sprintkwalificatie is parc fermé voor die sessie en de zaterdagse sprintrace ingegaan, maar dit jaar mogen teams de afstelling (en de rijhoogte) na afloop van de sprint nog wel aanpassen voor de reguliere kwalificatie en de Grand Prix.

SQ1: Albon en Tsunoda vallen tegen, gras opnieuw in brand

Naast de vraagtekens die China's rentree op de Formule 1-kalender en het sprintformat sowieso al opriepen, was er ook nog eens zestig procent kans op regen tijdens de sprintkwalificatie. Aan het begin daarvan kon iedereen nog wel 'gewoon' op de voorgeschreven mediums naar buiten, al maakten Oscar Piastri en George Russell al rap melding van enkele regendruppen. Sergio Pérez ging overigens op pad na het vervangen van de vloer op zijn RB20, samenhangend met een eerder uitstapje over de kerbstones in de training.

De dreiging van regen maakte de eerste runs meteen cruciaal, hetgeen Red Bull Racing had begrepen. Pérez schoot uit de startblokken met een knappe ronde van 1.36.110 tot gevolg. Hij zette teamgenoot Max Verstappen op drie tienden, terwijl de rest al op meer dan zeven tienden volgde. Het bleek voor beide Red Bull-coureurs meteen het signaal om de laatste ronden te laten schieten, hetgeen Lando Norris de kans bood om zich tussenbeide te nestelen. Waar dat volledig om des keizers baard was, bleken de zorgen groter voor Russell. Met nog een minuut te gaan stond hij in de gevarenzone. De slotrun van Russell oogde evenmin comfortabel, maar bracht hem wel naar P12 en dus aan de goede kant van de streep. Thuisrijder Zhou Guanyu wist het vege lijf eveneens te redden, al was dat op de P15 behoorlijk nipt.

Minder fortuinlijk waren de Alpine-coureurs die allebei al klaar bleken na het eerste segment. Noemenswaardig daarbij is dat Esteban Ocon met de updates (lichter chassis) achter zijn teamgenoot Pierre Gasly bleef steken. Samen met de Fransen vonden ook Alexander Albon, de tegenvallende Yuki Tsunoda en Logan Sargeant hun Waterloo. Water was er na afloop van SQ1 overigens letterlijk nodig bij bocht 5, waar het gras vlam vatte. Het was in de ochtenduren twee bochten verderop ook al gebeurd doordat vonken afkomstig van de skid blocks het gras tot ontbranding brachten.

Bekijk: F1 China 2024: Brand tijdens Sprint Shootout SQ1

SQ2: Russell vroegtijdig klaar, Zhou geeft fans reden tot juichen

Na enig oponthoud mochten de overgebleven coureurs zich opmaken voor deel twee van de sprintkwalificatie, een segment dat begon met chaos. Met de regen op komst wilden nagenoeg alle teams er op tijd bij zijn en dus was het dringen geblazen aan het eind van de pitstraat. "We denken dat de regen komt aan het eind van de eerste vliegende ronde", kreeg Charles Leclerc via de boordradio te horen. Red Bull Racing beschikte duidelijk over andere informatie, aangezien Verstappen en Pérez zich niet mengden in de file aan het eind van de pitstraat en pas later naar buiten gingen. Het betekende dat Red Bull de Pirelli's langer in de bandenwarmers kon houden en dat bracht Verstappen bovenaan de tijdenlijst. De marge op Leclerc bedroeg een tiende, waarna Pérez de tweede RB20 keurig op P2 zette.

Meer problemen waren er voor Mercedes, dat simpelweg worstelde over één snelle ronde op de mediums. Hamilton sloot de eerste runs nog net als negende af, maar teamgenoot Russell belandde opnieuw in de gevarenzone. Hij moest andermaal aan de bak, al was er nu geen redden meer aan. De Brit zette nog wel een keer aan in de W15, maar de hemelsluizen waren op dat moment al opengegaan. Russell sneuvelde zodoende in deel twee van de sprintkwalificatie, net als Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo en Lance Stroll. De Canadees had zich tijdens de enige training van het weekend nog tot snelste man gekroond, maar kreeg het op het beslissende moment niet voor elkaar. Lachende derde? Lokale held Zhou, die als tiende weer nipt aan de goede kant van de streep zat. Met Valtteri Bottas op P7 kon Sauber zelfs een fraaie opsteker met twee coureurs in SQ3 noteren.

SQ3: Complete chaos in de regen, Norris imponeert

Voor dat afsluitende gedeelte was de baan aanmerkelijk natter en dus kwamen de intermediates voor de dag. Dat de omstandigheden bijzonder verraderlijk waren, ondervond Leclerc meteen. De Monegask verloor de controle over zijn Ferrari al tijdens de out-lap, al kon hij nog wel op eigen kracht naar de pits rijden. "Ik denk dat de voorvleugel beschadigd is", sprak Leclerc alvorens weer binnen te komen. Ook Verstappen ondervond hoe lastig het was met een momentje waarop hij zich verremde bij bocht 6.

Het maakte de sessie bijzonder onvoorspelbaar en vermakelijk, waarbij Pérez het hoofd tijdens de eerste runs nog het best boven water hield. De Mexicaan liet de klok stoppen op 2.00.455, waarmee hij een seconde rapper was dan naaste belager Valtteri Bottas. Het antwoord leek in de tweede ronde van Verstappen en Norris te komen, maar beide heren schoten van de baan in de laatste bocht. Het woord was nadien aan Fernando Alonso die het commando overnam met 2.00.213, al hadden alle coureurs op dat moment nog één kans om hem van de sprintpole te houden. Hamilton slaagde daar soeverein in door maar liefst negen tienden onder de tijd van zijn voormalig McLaren-teamgenoot te duiken, al was de koek voor alle Chinese fans - die zeer zeker waar voor hun geld hebben gekregen - daarmee nog altijd niet op.

Verstappen wist in zijn derde poging wel binnen de lijntjes te kleuren, maar die ronde bleek niet genoeg voor pole-position. De tijd die Norris nadien noteerde was dat zeer afgetekend wel, al zette de FIA daar in eerste instantie nog een streep doorheen vanwege het overschrijden van de track limits. Na verdere inspectie bleek de ronde echter toch 'gewoon' geldig en daardoor verzekerde Norris zich met maar liefst 1,2 seconde voorsprong van de sprintpole in China. Het kwam volgens de eerste signalen doordat de FIA na het momentje in de laatste bocht ook zijn eerstvolgende ronde ongeldig had verklaard, maar volledig terecht bleek dat Norris geen enkel voordeel uit dat uitstapje door het grind heeft gehaald. De talentvolle Brit krijgt op de eerste startrij morgenvroeg gezelschap van Hamilton, waarna Alonso en Verstappen de tweede rij delen. De Limburger moet de eerste sprintrace van het jaar derhalve als vierde aanvangen, voor Carlos Sainz als eerste Ferrari-coureur, Pérez en Leclerc.

De sprintrace in China begint zaterdag om 5.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk: F1 China 2024: Lando Norris krijgt zijn tijd terug.

Uitslag Formule 1 sprintkwalificatie Grand Prix van China: