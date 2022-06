Opnieuw vrijdagse problemen voor Bottas: "Hoop op soepelere zaterdag"

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Canada verliep nog zonder noemenswaardige problemen voor Valtteri Bottas. Hij besloot die sessie op de zestiende positie met 1,2 seconde achterstand op snelste man Max Verstappen en was zeven tienden sneller dan teamgenoot Zhou Guanyu op P17, maar de tweede oefensessie verliep verre van probleemloos voor de Fin. Bottas verscheen als allereerste op het Circuit Gilles Villeneuve, maar na een installatieronde keerde hij terug in de pits. Later in de training zou de Alfa Romeo-coureur nog twee keer op de baan verschijnen, maar beide keren keerde hij meteen terug naar de pits met een auto die bij het terugschakelen in de anti-stall leek te schieten. Het gevolg: met slechts drie afgelegde ronden en geen tijd eindigde Bottas op de laatste plek.

"Ik denk dat het een probleem met de elektronica was. Iedere keer als ik probeerde terug te schakelen, wilde de auto naar de neutraal gaan. We konden de exacte reden niet vinden en ook konden we het niet oplossen tijdens de sessie, dus natuurlijk is de tweede vrije training teleurstellend verlopen", vertelde Bottas over het probleem waar hij tegenaan liep in de tweede training. Het is niet de eerste keer dat de vrijdag niet soepel verliep: ook in Bahrein, Imola, Spanje en Monaco had hij technisch malheur op vrijdag, terwijl hij in Miami crashte. Dat moet beter, vindt ook Bottas. "We gaan de oplossingen vinden, maar dit is niet ideaal. We moeten nu echt beginnen met het afwerken van probleemloze dagen en het minimaliseren van dergelijke issues. Daar werken we natuurlijk zo hard aan als we kunnen. Ik hoop gewoon dat het vanaf zaterdag soepeler verloopt."

In de eerste training legde Bottas nog 27 ronden af, waarin hij nuttige data kon verzamelen voor de rest van het F1-weekend in Montreal. Net als in Azerbeidzjan heeft Alfa Romeo ervoor gekozen om de nieuwe onderdelen pas vanaf zaterdag in te zetten, waardoor de 32-jarige coureur uit Nastola vertrouwen heeft dat er meer in zit dan de zestiende plek uit VT1. "We hebben ons gefocust op de mechanica van de auto, we hebben nog enkele oude aerodynamische onderdelen op de auto zitten. Ik hoop dus dat er zaterdag nog flink wat aan zit te komen. Maar mechanisch gezien denk ik dat we een goede afstelling hebben gevonden, hoewel het aan de hand van rondetijden lastig te zeggen is. Dat zien we zaterdag wel."