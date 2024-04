Of de updates naar Esteban Ocon of Pierre Gasly gaan, wilde teambaas Bruno Famin in de vooruitblik op de Grand Prix van China niet onthullen, al laat Alpine wel op navraag van Motorsport.com weten dat het om een nieuwe vloer voor Ocon gaat. Vanaf de Grand Prix van Miami beschikken beide coureurs over de nieuwe specificatie van de vloer. De volgende keer dat er één pakket beschikbaar is krijgt Gasly voorrang, meldt het team.

Famin maakt duidelijk dat Alpine 'ontzettend hard' heeft gewerkt aan updates. "En we zijn in staat om dit weekend een upgrade mee te nemen voor één auto, een race eerder dan gepland", legt hij uit. Het is een antwoord op de dramatische seizoenstart van de Franse renstal, die juist een stap naar voren hoopte te zetten na een matig 2023. Ocon en Gasly hebben nog geen punten gescoord en het is al een flinke uitdaging gebleken om met de A524 Q2 te bereiken.

"De vorige race in Japan heeft onderstreept hoe groot de uitdaging is waar we voor staan om ons prestatieniveau te verbeteren", voegt Famin toe. "We moeten de performance van de auto ontwikkelen om in staat te zijn om voor betere posities te strijden. We moeten het niveau op alle vlakken verbeteren zodat we ons uit deze lastige situatie kunnen werken. Het was goed om de eerste updates mee te nemen naar Suzuka, maar we moeten meer doen." Veel tijd om de nieuwe updates te testen krijgt Alpine niet, aangezien dit weekend een sprintrace verreden wordt waardoor er slechts één vrije training van zestig minuten is.

Ocon, die op het Shanghai International Circuit dus als enige de beschikking krijgt over de nieuwe vloer, was blij met de vooruitgang die in Japan te zien was door de updates, maar weet dat er nog genoeg werk te verrichten is. "We waren in staat om Q2 te bereiken, maar dat was slechts een schrale troost als je kijkt hoe de race is verlopen", blikt Ocon terug op de Japanse Grand Prix. "We kwamen gewoon snelheid tekort om te kunnen strijden en zelfs zonder de schade [na contact met Gasly] zou de uitslag niet drastisch zijn veranderd. De upgrades op Suzuka presteerden in de lijn der verwachting en ik weet dat het team ontzettend hard werkt de komende races met meer performance te komen voor de auto."