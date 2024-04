Voor het eerst sinds 2019 reist de Formule 1 weer af naar China. De race ging de afgelopen jaren niet door vanwege de coronapandemie. Nu de rust is wedergekeerd, kan de koningsklasse van de autosport de reis naar Shanghai weer maken. Het feit dat er met de huidige grondeffectauto’s nog niet gereden is op het Shanghai International Circuit zorgt voor heel wat onzekerheden. Om de boel nog wat spannender te maken, staat in China ook de eerste sprintrace van het jaar op het programma. Dat houdt in dat de teams en rijders slechts een vrije training van een uur de tijd hebben om de afstelling voor de kwalificaties en races te vinden. Een pittige uitdaging!

Hoe laat begint F1 in China?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT +8) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 19 april Vrije training 11.30u - 12.30u 05.30u - 06.30u Vrijdag 19 april Sprint kwalificatie 15.30u - 16.14u 09.30u - 10.14u Zaterdag 20 april Sprintrace 11.00u - 12.00u 05.00u - 06.00u Zaterdag 20 april Kwalificatie 15.00u - 16.00u 09.00u - 10.00u Zondag 21 april Grand Prix van China 15.00 - 17.00u 09.00u - 11.00u

De Grand Prix van China 2024 vindt plaats op zondag 21 april. De race begint om 15.00 uur lokale tijd. Dat is vanwege het flinke tijdsverschil om 09.00 uur in de Nederlandse ochtend. De rijders moeten 56 ronden over het 5,451 kilometer lange Shanghai International Circuit afleggen. Dat brengt de totale raceafstand op 305,066 kilometer. Het ronderecord is een 1.32.238 en staat al sinds 2004 op naam van Michael Schumacher.

In China wordt voor de eerste maal dit seizoen een sprintrace verreden. Dat houdt in dat er op zaterdag al een korte race over 19 ronden op het programma staat (of maximaal 60 minuten). Deze sprintrace begint op zaterdagochtend om 05.00 uur Nederlandse tijd (11.00 uur lokale tijd).

De opzet van het sprintraceweekend is in 2024 aangepast. De korte race is naar voren gehaald en is nu op zaterdag de eerste baanactie van de dag. De kwalificatie voor de Grand Prix is naar de middag verschoven. Deze staat om 09.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur in China) op het programma. De kwalificatie voor de sprintrace wordt al op vrijdag verreden. Deze sessie gaat om 09.30 uur in de Nederlandse ochtend van start. Voor die tijd hebben de rijders een uur vrije training om de afstelling te bepalen. Deze sessie begint om 05.30 uur Nederlandse tijd op vrijdag (11.30 uur lokaal).