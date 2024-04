Alpine F1: "Team is absoluut niet te koop"

Na de tegenvallende resultaten van Alpine aan het begin van het huidige Formule 1-seizoen maakte de Italiaanse tak van Motorsport.com vorige week bekend dat een andere autofabrikant geïnteresseerd is om de renstal over te nemen. Het was daarna de vraag of Renault - het moederbedrijf van Alpine - daarvoor open zou staan. Teambaas Bruno Famin is daar glashelder over. "Het topmanagement steunt ons volledig. Het team is absoluut niet te koop. We blijven pushen om onze doelstellingen te halen", verklaart de Fransman in gesprek met F1.com.

Volgens Famin is het management van Renault ervan overtuigd dat Alpine het tij binnen afzienbare tijd kan keren. "Dit is een echt project. We willen het merk Alpine door middel van autosport - en dan Formule 1 in het bijzonder - laten groeien", aldus de topman.

Sinds de komst van Famin - hij volgde vorig seizoen de ontslagen Otmar Szafnauer op - vallen de resultaten tegen. Begin dit seizoen stapte Alpine over op een nieuw concept in de hoop daarmee meer ontwikkelingsmogelijkheden te krijgen, maar dat levert tot nu toe geen succes op. Daarnaast vertrokken technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer vroeg in het seizoen. Famin erkent dat het wel eens rustiger is geweest bij de Frans-Engelse formatie. "We zitten nu niet in een leuke tijd. Op het gebied van performance zijn we niet waar we willen. Ons doel met dit project is niet vijftiende of zestiende worden", aldus de 62-jarige. "We willen naar voren, de performance van de auto verbeteren en zo snel mogelijk meedoen voor podiums en overwinningen."

Hoop niet opgegeven

Ondanks dat Alpine samen met Williams en Sauber nog geen punt heeft gescoord denkt Famin dat dit seizoen verbeteringen mogelijk zijn. "We begrijpen dat het niet makkelijk wordt. Iedereen bij ons team begrijpt hoe groot de uitdaging is", aldus de teambaas. "We hebben veel respect voor onze tegenstanders. Als we naar voren willen komen, dan moeten we de lat hoger leggen, ons eigen niveau omhoog krikken en verbeteren."

Famin ziet dat door de nieuwe technische structuur een frisse wind waait door de fabrieken in Enstone en Viry. "De auto die we nu hebben is nog het resultaat van het vorige management", verklaart de technicus. "Het is belangrijk dat we focussen op wat we nu doen en daar zijn we blij mee. We hebben een lange weg te gaan en moeten nog veel verbeteren."