Het Formule 1-seizoen is voor Alpine desastreus begonnen. De verwachtingen waren al laag, maar in de kwalificatie stonden beide auto's stijf achteraan. In de race werd het niet beter. Esteban Ocon en Pierre Gasly hielden namelijk alleen de coureurs die een probleem hadden achter zich. Als klap op de vuurpijl werd bekendgemaakt dat technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer de renstal verlaten, waardoor de twee mannen die bezig waren met de updates het schip verlaten. In de zoektocht naar verbeteringen heeft teambaas Bruno Famin besloten de structuur in de technische staf te veranderen.

De Franse renstal heeft goed gekeken naar hoe McLaren de technische afdeling heeft opgebouwd. Net als de formatie uit Woking is Alpine overgestapt op drie technisch directeuren, elk met een eigen specialisme. Joe Burnell is de eindverantwoordelijke op het gebied van engineering, David Wheater neemt de aerodynamica voor zijn rekening en Ciaron Pilbeam is de topman op performancegebied.

Ook in de fabriek in het Britse Enstone - waar de auto gebouwd wordt - is er een nieuwe topman. John Woods is als CEO aangesteld en keert daarmee terug naar het team. Eerder werkte de Brit al voor het team toen het nog Lotus Renault heette, waarna hij de afgelopen negen jaar voor Williams werkte. Woods gaat intensief samenwerken met Audrey Vastroux. Vastroux is al jaren werkzaam in Vichy en is nu aangesteld als CEO van de fabriek aldaar. Eric Meignan is aangesteld als eindverantwoordelijke voor het motorproject voor 2026 en voert zijn werkzaamheden in Frankrijk uit.

Volgens Famin was de aankondiging van het vertrek van Harman en De Beer het moment om de nieuwe structuur aan te brengen. "We hebben deze organisatorische veranderingen doorgevoerd omdat het duidelijk is dat we niet de performance hebben waar we op hoopten", verklaart de Franse teambaas. "Dit is voor ons de volgende stap op organisatorisch gebied. We hebben nu drie technisch directeuren, elk met zijn eigen specialisme. Het gaat ervoor zorgen dat we beter werk leveren, beter samenwerken en dat we sneller dingen vanuit de fabriek naar het circuit krijgen. Ik heb het volste vertrouwen in de capaciteiten Joe, David en Ciaron en geloof dat we door die samenwerking de performance en de verbeteringen krijgen die we nodig hebben."