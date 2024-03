Kopzorgen Alpine F1 nemen toe: technische bazen stappen op

Alpine kende in Bahrein een bijzonder teleurstellende start van het Formule 1-seizoen 2024. Esteban Ocon en Pierre Gasly waren de langzaamsten in de kwalificatie op vrijdag en kwamen zaterdag in de race niet verder dan de zeventiende en achttiende plaats, nadat tijdens de testdagen al was gebleken dat de nieuwe auto veel snelheid miste. Maar behalve dat er hard aan de A524 gewerkt moet worden, wacht het team ook nog een andere uitdaging.

Bronnen hebben aan Motorsport.com bevestigd dat technisch directeur Matt Harman én hoofd aerodynamica Dirk de Beer vorige maand hun ontslag hebben ingediend, voordat het team naar Bahrein afreisde voor de testdagen en eerste race van 2024. Volgens onze informatie zetten beide heren hun werk voorlopig voort. Zo was Harman ‘gewoon’ in Bahrein voor Alpine. Het naderende vertrek van Harman en De Beer is nog niet officieel bevestigd door het team. Een woordvoerder van Alpine liet aan Motorsport.com weten geen commentaar willen te geven.

De Beer, die bezig is aan zijn tweede stint in Enstone na eerder van 2008 tot en met 2013 voor het team te hebben gewerkt, is sinds 2019 werkzaam als hoofd aerodynamica bij de Franse formatie. Daarvoor werkte de Zuid-Afrikaan voor Williams en Ferrari in de Formule 1. Harman staat sinds 2018 op de loonlijst, na te zijn overgekomen van de motorenafdeling van Mercedes, waar hij lange tijd werkzaam is geweest. De Brit begon als hoofdontwerper bij het team, was daarna engineering director en bekleedt sinds 2022 de functie van technisch directeur.

Alpine-baas Bruno Famin is ondertussen optimistisch dat het team de weg naar boven zal vinden. “We wisten dat het begin van het seizoen moeilijk zou worden en dat bleek in Bahrein ook het geval”, liet hij na de dramatisch verlopen seizoensouverture weten. “Dat gezegd hebbende, we zullen alles doen wat we kunnen en met wat we hebben, om iedere keer dat we de baan op gaan verbeteringen te vinden en vooruitgang te boeken. Het team en de coureurs verdienen lof voor hoe zij de afgelopen paar weken gewerkt hebben in Bahrein. Het is een bijzonder hechte groep. Volgende week rijden we in Jeddah op een compleet ander circuit, wat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt om te leren en het pakket te verbeteren. We blijven hard werken.”