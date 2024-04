Alpine F1 richt pijlen op nieuw updatepakket in Miami

Voor de Grand Prix van Japan heeft Alpine een updatepakket - de eerste van het seizoen - meegenomen dat vooral gericht is op het verminderen van het gewicht van de A524. Esteban Ocon en Pierre Gasly kwamen de eerste races niet uit de verf door de zware auto met een gebrek aan downforce, maar het Franse team werkt hard aan updates om de weg naar boven in te zetten. Teambaas Bruno Famin benadrukt dat het in Japan 'niet om een grote upgrade' gaat en tempert de verwachtingen. "Het gaat om verbeterde onderdelen, met name de voorvleugel, en het ontwikkelen van aero-performance en het gewicht verminderen."

In de eerste vrije training kregen Ocon en Gasly de kans om de nieuwe onderdelen te testen, al verliep dat volgens Famin wat stroef. "Ze zijn er op dit moment vrij tevreden over, maar ze hebben moeite met het op temperatuur krijgen van de banden." In de fabrieken in Viry-Châtillon en Enstone wordt nu hard gewerkt aan de nodige verbeteringen. "In Viry werken ze aan energiemanagement, de enige manier om [op dat gebied] binnen de regels performance te vinden", doelt hij op het ERS-systeem. "En in Enstone werkt men met name aan de aerodynamica en het begrijpen van de banden. We pushen hard om de auto te ontwikkelen." In de hoop een stap vooruit te zetten, laat de volgende update niet lang op zich wachten. "We gaan er de komende races nog meer krijgen, dat staat vast. In Miami, race zes [komt de volgende]."

Voorzichtig positief

Op vrijdag werd opnieuw duidelijk dat Alpine op meerdere vlakken snelheid tekortkomt, ook op de rechte stukken. Ocon was de snelste van de twee Fransen met de elfde tijd in VT1, Gasly noteerde toen de zeventiende tijd. Beide coureurs waren ondanks de verregende tweede vrije training voorzichtig positief over de updates. "Vandaag draaide om een eerste blik op de wegligging van de auto met de nieuwe updates", zegt Ocon. "Het leek in de eerste vrije training in de lijn der verwachtingen te liggen en we probeerden wat anders te doen in VT2, maar dat kon niet door de wisselvallige omstandigheden. Door de beperkte hoeveelheid meters is het moeilijk om een totaalbeeld te krijgen, maar we zullen zien wat we kunnen leren voor de laatste vrije training."

Gasly was uiteindelijk vier tienden langzamer dan zijn teamgenoot, maar is desondanks tevreden. "We hebben wat dingen geprobeerd in de eerste vrije training, de enige ronden die we reden op deze trainingsdag in Japan. We hebben in de ochtendsessie veel geleerd over de nieuwe onderdelen. Alles werkte naar behoren en we hebben waardevolle data om door te nemen om nog een paar dingen te bevestigen. Dat is altijd het belangrijkste in de training, vooral als je upgrades voor het eerst gebruikt. We zullen zien wat we kunnen doen om de auto te verbeteren in de aanloop naar de kwalificatie van morgen. Tot nu toe zijn er geen verrassingen geweest en alle ogen zijn gericht op de rest van het weekend."